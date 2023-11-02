دي بروين يلعن «الإيقاع الجنوني»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أكد النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين «32 عاماً» لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي أن إصابته الحالية هي الأخطر طوال مسيرته الكروية وأن «إيقاع» المباريات الجنوني كان وراء هذه الإصابة.

ويعاني دي بروين من الإصابة منذ منتصف أغسطس الماضي، واضطر بسببها إلى إجراء جراحة خطيرة، ولم يكن لعب هذا الموسم إلا مباراتين فقط.

وفي تصريحات خاصة لشبكة «إتش بي في إل»، قال دي بروين: «أنا لم أعش ذلك من قبل ولم أتعرض طوال مسيرتي لمثل هذه الإصابة الخطيرة التي اضطررت بسببها إلى إجراء هذه الجراحة الدقيقة والصعبة».

وقارن دي بروين نفسه بـ «سيارة» بحاجة إلى «إعادة نظر ومراجعة شاملة»، ولديه اقتناع كامل بأن هذه الإصابة تُعزى إلى حقيقة أن الفرق باتت تضطر إلى خوض مباريات كثيرة وعلى مسافات متقاربة وبإيقاع سريع، وأنها أصبحت تلعب عدداً أكبرمن المباريات خلال الموسم الواحد، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

وقال دي بروين: «أجرينا وقتها إشاعات كثيرة واستشرنا العديد من الأطباء الجراحين وجميعهم تحدثوا عن ضرورة إجراء هذه الجراحة، وبعد مرور 3 أشهرعلى الجراحة، شعرت بتحسن كبير، وسارت الأمور كما هو مقرر لها، ويجري النادي اتصالاً يومياً مع الطبيب الذي أجرى لي الجراحة في مدينة أنتويرب ببلجيكا، ولكنه لم يحدد حتى الآن موعداً لعودتي إلى «المستطيل الأخضر»، وما إذا كان بمقدوري اللعب مجدداً أم لا.

وكان دي بروين خرج مبكراً من مباراة فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، الذي حسمه السيتي بالفوز بالكأس «ذات الأذنين الكبيرتين»، ثم تفاقمت الإصابة بعد أول مباراة في الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي هذا الموسم.

وتشيربعض التقاريرالصحفية البلجيكية إلى إن عودة دي بروين إلى الملاعب محتملة في منتصف ديسمبرالمقبل، ما لم تحدث «انتكاسة».