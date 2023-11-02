طائرة «الشارقة للمرأة» يستعد للدوري في تركيا

الشارقة (الاتحاد)

يقيم فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، للكرة الطائرة، معسكراً تدريبياً في تركيا، استعداداً لانطلاقة دوري الموسم الجديد.

ويشارك في المعسكر، وفد مؤلف من عنود المهيري، إدارية، وكريم بن عياد، مدربا، وعبير بن ظافر، معالجة، واللاعبات، علياء ناصر ومنى عباس وندوة وسيم وأمينة مال الله وشيخة المهيري ولطيفة الكعبي وأسماء أحمد وريام حميد وفاطمة خالد وفاطمة ثابت ومهرة محمد وروعة مكي، ونيهال عبدالقادر وشيروب مالدريد وماتيا ماجديك.

ويشتمل المعسكر على وحدات تدريبية متنوعة، يتم فيها التركيز على رفع معدل اللياقة البدنية، والجوانب الفنية، إضافة إلى خوض مباريات ودية مع فرق تركية عدة.

وأشارت فاطمة العليلي، رئيسة قسم الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة إلى أن المعسكر يشكل أهم مراحل إعداد فريق النادي للكرة الطائرة لدوري الموسم الجديد، مشيدة بحرص لاعبات النادي على الاستفادة القصوى من المعسكر، وبجهود أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ولفتت فاطمة العليلي، إلى أن برنامج المعسكر، يتضمن خوض فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، للكرة الطائرة، 6 مباريات ودية أمام فرق تركية قوية، يشكل اللعب معها، فرصة طيبة لرفع مستويات لاعبات النادي فنياً وبدنياً.