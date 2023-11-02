الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

طائرة «الشارقة للمرأة» يستعد للدوري في تركيا

طائرة «الشارقة للمرأة» يستعد للدوري في تركيا
2 نوفمبر 2023 11:00

الشارقة (الاتحاد)
يقيم فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، للكرة الطائرة، معسكراً تدريبياً في تركيا، استعداداً لانطلاقة دوري الموسم الجديد.
ويشارك في المعسكر، وفد مؤلف من عنود المهيري، إدارية، وكريم بن عياد، مدربا، وعبير بن ظافر، معالجة، واللاعبات، علياء ناصر ومنى عباس وندوة وسيم وأمينة مال الله وشيخة المهيري ولطيفة الكعبي وأسماء أحمد وريام حميد وفاطمة خالد وفاطمة ثابت ومهرة محمد وروعة مكي، ونيهال عبدالقادر وشيروب مالدريد وماتيا ماجديك.
ويشتمل المعسكر على وحدات تدريبية متنوعة، يتم فيها التركيز على رفع معدل اللياقة البدنية، والجوانب الفنية، إضافة إلى خوض مباريات ودية مع فرق تركية عدة.
وأشارت فاطمة العليلي، رئيسة قسم الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة إلى أن المعسكر يشكل أهم مراحل إعداد فريق النادي للكرة الطائرة لدوري الموسم الجديد، مشيدة بحرص لاعبات النادي على الاستفادة القصوى من المعسكر، وبجهود أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
ولفتت فاطمة العليلي، إلى أن برنامج المعسكر، يتضمن خوض فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، للكرة الطائرة، 6 مباريات ودية أمام فرق تركية قوية، يشكل اللعب معها، فرصة طيبة لرفع مستويات لاعبات النادي فنياً وبدنياً.

أخبار ذات صلة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تطلق باقات حصريّة للناشرين
الشارقة
دوري الطائرة
تركيا
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©