10 فرق في «المؤسسات الحكومية» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أجريت مراسم سحب قرعة البطولة الـ26، للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، ويشارك فيها 10 فرق يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، وتنطلق يوم 6 فبراير المقبل على ملاعب نادي الثقة للمعاقين.

أسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى محموعين، حيث تضم المجموعة الأولى هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة الموارد البشرية وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وهيئة الدفاع المدني بالشارقة وهيئة الطرق والمواصلات، بينما تضم المجموعة الثانية فرق مجلس الشارقة الرياضي وجمعية الشارقة التعاونية والقيادة العامة لشرطة الشارقة الإدارة العامة للحرس الأميري ودائرة الخدمات الاجتماعية.

شهد مراسم سحب القرعة، الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة وخليفة بن هده السويدي وصلاح عبيد الهاجري أعضاء اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة وممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن البطولة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين موظفي حكومة الشارقة، وأن هذه البطولة تأتي استجابةً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهتم بتوفير الخدمات والفرص كافة لموظفي الحكومة.