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الرياضة

دبي تستضيف نخبة أبطال اللياقة البدنية

دبي تستضيف نخبة أبطال اللياقة البدنية
2 نوفمبر 2023 13:30

 
دبي (الاتحاد) 
يجتمع أقوى المحترفين العالميين في اللياقة البدنية من الرجال والسيدات في دبي للمشاركة في النسخة 11 من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية»، التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في استاد سوق دبي الحرة للتنس.
ويشارك في البطولة 60 من نخبة أبطال العالم ومحترفي اللياقة البدنية تم اختيارهم بالترشيح المباشر حسب التصنيف العالمي، حيث تتضمن 30 من الرجال و30 من السيدات من أفضل الرياضيين في هذه اللعبة من مختلف دول العالم يتنافسون في دبي على مجموع جوائز أكثر من 1.4 مليون درهم.
وتعد البطولة من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تقام في دبي لما تتميز به من قوة المنافسة ومستوى الرياضيين المشاركين فيها، كما تم تحديد المنافسة لتكون فقط بين أقوى المتسابقين على مستوى العالم مع زيادة درجة صعوبة الألعاب، بما يواكب مكانة البطولة التي تحولت من المحلية إلى العالمية، كما أنها أكبر بطولة من نوعها بعد بطولة العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قوة المنافسات وقيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها، فقد تجاوز عدد المشاهدات لها على شبكة الإنترنت أكثر من مليون مشاهدة.
وتهدف البطولة إلى زيادة انتشار ألعاب اللياقة البدنية والتشجيع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، لما لها من فائدة كبيرة في تعزيز صحة ولياقة أفراد المجتمع، وإبراز مكانة دبي على الخارطة الدولية كوجهة عالمية لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية بشكل عام وبطولات اللياقة البدنية بشكل خاص.
وقال سعود الشامسي مدير البطولة: «يسعدنا أن نعلن عن تنظيم بطولة الخليج للياقة البدنية التي تقام لأول مرة إلى جانب بطولة دبي الدولية للياقة البدنية، ويشارك في البطولة الخليجية 48 رياضي من: الإمارات، والكويت، والسعودية، والبحرين، وعمان، وقطر، وتنطلق المنافسات التأهيلية نهاية الشهر الجاري، والتي يتأهل 8 مشاركين فقط من كل دولة الذين يفوزون في التصفيات».

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