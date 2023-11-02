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الرياضة

دي لافوينتي: قائمة «الماتادور» ليس من بينها راموس !!

دي لافوينتي: قائمة «الماتادور» ليس من بينها راموس !!
2 نوفمبر 2023 13:40


أنور إبراهيم (القاهرة)

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وضع لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا نهاية للشائعات التي تحدثت عن عودة قلب الدفاع «المخضرم» سيرجيو راموس «37عاماً» لاعب إشبيلية، مجدداً إلى «الروخا»، مؤكداً أنه يريد الاعتماد على مجموعته الحالية فيما تبقى من مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ «يورو2024» بألمانيا.
واعتزل راموس اللعب مع المنتخب في فبراير2023، بعد أن لعب موسمين متوسطين مع باريس سان جيرمان، ولكنه استعاد مستواه العالي مؤخراً منذ انتقاله إلى إشبيلية نادي شبابه، وبدا للكثيرين أنه بات قريباً من العودة إلى المنتخب، وانتشرت الشائعات بالفعل في هذا الاتجاه.
غيرأن دي لافوينتي قطع الشك باليقين، وأنهى آمال راموس في العودة للمنتخب الذي يلعب يومي 16و19 نوفمبرالجاري المباراتين الأخيرتين في التصفيات أمام قبرص وجورجيا على التوالي. وقال دي لافوينتي في حديث لصحيفة «آس» الإسبانية: لا أحب الكلام عن أحاديث خاصة وشائعات، وأحترم ذلك دائماً، وأعتقد أن راموس نفسه هو من روّج لشائعات «العودة الممكنة» للمنتخب، ولكن حقيقة الأمر والشيء الواضح والمؤكد أنني أراهن على لاعبين آخرين ليس بينهم راموس.
وتولى لافوينتي تدريب منتخب إسبانيا بعد إقالة لويس إنريكي على إثر خروج المنتخب من دور الـ 16 لكأس العالم الأخيرة 2022. واستهل هذا المدير الفني الجديد مهمته ببداية رائعة حقق خلالها 7 انتصارات في 8 مباريات بمختلف المسابقات، كما تأهل بفريقه لنهائيات يورو 2024 بألمانيا، ويتمسك بالمجموعة الحالية التي معه من اللاعبين ويثق فيهم تماماً.
وحرص دي لافوينتي على ألا يقلل من قيمة راموس لاعباً كبيراً جداً ومتميزاً، ولكنه قال إن مهمة المدير الفني هي الانطلاق من فكرة تستند إلى شيء ما، وأنا عندي قائمة من اللاعبين يمنحوني الكثيرمن الثقة في إمكانياتهم.
وترتيباً على هذا الكلام الواضح، فإن دي لافوينتي يرغب في الاستمرار في منح ثقته في مركز قلب الدفاع، للنجوم إيمريك لابورت وروبين لونورماند، وأيضاً ناتشو هيرنانديز وإنيجو مارتينيز. 

 

راموس
منتخب إسبانيا
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
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