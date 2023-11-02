بالاك: المنتخب الألماني ما زال بحاجة إلى «قائد»!

برلين (د ب أ)

قال مايكل بالاك قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم السابق، إن المنتخب الأول ينقصه القادة الحقيقيون، وأنه لا يعلم ما إذا كان هناك لاعبون في الفريق يلعبون دوراً رئيسياً في بعض المواقف الصعبة، الذين يمكنهم جذب الآخرين معهم.

وأضاف بالاك (47 عاماً): «أعتقد أنه ما زال هناك مساحة للتطور في هذا الأمر، وسأكون سعيداً إذا ظهر عدد قليل من اللاعبين الذين يتمتعون بصفات قيادية».

ووفقاً لبالاك فإنه لهذا السبب قام جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب، بإعادة توماس مولر وماتس هوميلز.

وقال لاعب خط الوسط الذي كان قائداً للمنتخب الألماني في الفترة من 2004 إلى 2010: «لأنهما بالطبع لديهما هذه الخبرة، ولديهما الحق في القيادة، وربما أيضاً التعاطف، وقربهما من اللاعبين، حيث أشار ناجلسمان إلى أنه بحاجة إليهما، هذان اللاعبان هما تحديداً من سيرفعان الآخرين لهذا المستوى».

في الوقت نفسه، قال اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في ألمانيا ثلاث مرات إنه يرى نقصاً في التأمل الذاتي لدى المدربين الحاليين، خاصة في المدربين السابقين للمنتخب يواكيم لوف وهانسي فليك.

وذكر بالاك: «في الماضي، كان هناك نوع محدد من التأمل الذاتي، إذا لم تتحقق الأهداف، تفسح المجال لمدرب آخر، خاصة في بلد مهتمة بكرة القدم مثل ألمانيا».

وقال بالاك، إنه في السابق، كانت القاعدة هي تغيير المدير الفني في حال عدم تحقيق الأهداف الموضوعة، ولم يعبر المنتخب الألماني دور المجموعات ببطولة كأس العالم منذ تتويجه باللقب في 2014.

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