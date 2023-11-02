الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيبوشا يعتمد على «الثلاثي البرازيلي» في قوة «النسور»

نيبوشا يعتمد على «الثلاثي البرازيلي» في قوة «النسور»
2 نوفمبر 2023 15:30

فيصل النقبي (خورفكان)
يشكل الثلاثي البرازيلي المكون من تياجو ليونكو ولورينسي وجونيور قوة هجومية ضاربة في تشكيلة نيبوشا مدرب خورفكان، قبل مباراة بني ياس «السبت» في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.
سجل الثلاثي لغاية الآن 8 أهداف من أصل 11 هدفاً سجلها «النسور» في مرمى الفرق التي لعب ضدها بواقع 3 أهداف مناصفة بين تياجو ولورينس، وهدفين لجونيور مقابل هدف لشاهين سرور ومثله لمحمد إسماعيل الجنيبي وهدف سجله أنس كريمي مدافع حتا في مرماه.
وسيمنح نيبوشا الفرصة الفرصة كذلك للأوزبكي عبدالله ييف في مركز الارتكاز، رغم تألق الكاميروني المقيم ديفيد روي بهذا المركز، وفي حالة شفاء التونسي سيف الدين خاوي سيكون من ضمن خيارات البدلاء الرئيسة في تشكيلة المدرب المهمة للقاء.
ويسعى نيبوشا، الذي تولى المهمة قبل عدة أيام خلفاً للإسباني جيرارد ساراجوسا لاستثمار الفوز المفاجئ، الذي حققه الفريق أمام الجزيرة، والتقدم أكثر في جدول الترتيب، بتحقيق أول فوز لـ«النسور» تحت قيادته الفنية.

أخبار ذات صلة
«الفرسان» إلى سباق الصدارة بـ «ثلاثية النمور»
البطائح يؤكد «عقدة» النصر بثنائية
خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©