نيبوشا يعتمد على «الثلاثي البرازيلي» في قوة «النسور»

فيصل النقبي (خورفكان)

يشكل الثلاثي البرازيلي المكون من تياجو ليونكو ولورينسي وجونيور قوة هجومية ضاربة في تشكيلة نيبوشا مدرب خورفكان، قبل مباراة بني ياس «السبت» في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

سجل الثلاثي لغاية الآن 8 أهداف من أصل 11 هدفاً سجلها «النسور» في مرمى الفرق التي لعب ضدها بواقع 3 أهداف مناصفة بين تياجو ولورينس، وهدفين لجونيور مقابل هدف لشاهين سرور ومثله لمحمد إسماعيل الجنيبي وهدف سجله أنس كريمي مدافع حتا في مرماه.

وسيمنح نيبوشا الفرصة الفرصة كذلك للأوزبكي عبدالله ييف في مركز الارتكاز، رغم تألق الكاميروني المقيم ديفيد روي بهذا المركز، وفي حالة شفاء التونسي سيف الدين خاوي سيكون من ضمن خيارات البدلاء الرئيسة في تشكيلة المدرب المهمة للقاء.

ويسعى نيبوشا، الذي تولى المهمة قبل عدة أيام خلفاً للإسباني جيرارد ساراجوسا لاستثمار الفوز المفاجئ، الذي حققه الفريق أمام الجزيرة، والتقدم أكثر في جدول الترتيب، بتحقيق أول فوز لـ«النسور» تحت قيادته الفنية.