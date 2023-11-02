حمدان بن مبارك وسلمان بن إبراهيم يُناقشان واقع الكرة الآسيوية

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، ومعالي الشيخ سلمان إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واقع الكرة الآسيوية، وما يقوم به الاتحاد القاري من برامج وخطط تطويرية بهدف الارتقاء باللعبة في جميع المجالات الإدارية والفنية والتنظيمية والبطولات الخاصة بالأندية والمنتخبات الوطنية، وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال مع جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة أبوظبي، حيث جدد رئيس الاتحاد الآسيوي تهنئته إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم، مؤكداً تعزيز التواصل والشراكة مع الاتحاد الإماراتي، الذي يُعد من أبرز الاتحادات الداعمة لمشاريع الاتحاد القاري.

وتطرق اللقاء أيضاً للنجاحات الكبيرة التي تُحققها الكرة الآسيوية على مستوى المنافسات واستضافة البطولات العالمية الكبرى وارتفاع المستوى الفني للبطولات الآسيوية، التي باتت تحظى باهتمام إعلامي وتسويقي وحضور جماهيري كبير.

حضر اللقاء عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، وعبدالمحسن فهد الدوسري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وداتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ووحيد كرداني الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في الاتحاد الآسيوي.