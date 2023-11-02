الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن مبارك وسلمان بن إبراهيم يُناقشان واقع الكرة الآسيوية

حمدان بن مبارك وسلمان بن إبراهيم يُناقشان واقع الكرة الآسيوية
2 نوفمبر 2023 16:23

أبوظبي (الاتحاد)
ناقش معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، ومعالي الشيخ سلمان إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واقع الكرة الآسيوية، وما يقوم به الاتحاد القاري من برامج وخطط تطويرية بهدف الارتقاء باللعبة في جميع المجالات الإدارية والفنية والتنظيمية والبطولات الخاصة بالأندية والمنتخبات الوطنية، وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال مع جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة أبوظبي، حيث جدد رئيس الاتحاد الآسيوي تهنئته إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم، مؤكداً تعزيز التواصل والشراكة مع الاتحاد الإماراتي، الذي يُعد من أبرز الاتحادات الداعمة لمشاريع الاتحاد القاري.
وتطرق اللقاء أيضاً للنجاحات الكبيرة التي تُحققها الكرة الآسيوية على مستوى المنافسات واستضافة البطولات العالمية الكبرى وارتفاع المستوى الفني للبطولات الآسيوية، التي باتت تحظى باهتمام إعلامي وتسويقي وحضور جماهيري كبير.
حضر اللقاء عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، وعبدالمحسن فهد الدوسري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وداتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ووحيد كرداني الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في الاتحاد الآسيوي.

أخبار ذات صلة
28 لاعباً في تشكيلة منتخبنا استعداداً لمباراتي نيبال والبحرين
أمين عام اتحاد الكرة: يوم العلم مناسبة للتلاحم الوطني
حمدان بن مبارك آل نهيان
سلمان بن إبراهيم آل خليفة
اتحاد الكرة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©