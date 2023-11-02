«هايك آند فلاي» تطوف دبي والشارقة ورأس الخيمة

رضا سليم (دبي)

تنطلق غداً الجمعة منافسات النسخة الثانية من بطولة «هايك آند فلاي» الدولية التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 40 لاعباً يمثلون 16 دولة، وتشهد النسخة الجديدة إقامة 5 جولات في دبي ورأس الخيمة والشارقة وحتا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الرياضات الجوية بمقر مجلس دبي الرياضي، وحضره يوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة للبطولة، نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة بالببطولة، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة.

وقال يوسف الحمادي: «الاتحاد ينظم الحدث بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرتي السياحة بالشارقة ورأس الخيمة، وتضم البطولة 5 جولات تطوف 3 إمارات هي دبي والشارقة ورأس الخيمة، حيث من المقرر ان تنطلق الجولة الأولى من دبي بالجميرا، ثم تنتقل إلى رأس الخيمة، والتي سوف تشهد جولتين الأولى يوم الأحد المقبل، بجبل ينس وتقام الجولة التالية يوم الاثنين المقبل بجبل جيس، وتنتقل البطولة يوم الاربعاء المقبل إلى جبل الفاية بالشارقة وتختتم المنافسات يوم 11 نوفمبر الجاري بالجولة الخامسة والأخيرة بمدينة حتا.

وقال علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: إن الرياضات الجوية لها بصمة كبيرة ضمن الرياضات العالمية، وسبق أن استضافت دبي بطولة العالم للرياضات الجوية 2015 شكل نقلة نوعية في هذه الرياضة، والتي كانت بداية انطلاقة اللعبة في دبي التي تعتبر محطة عالمية للرياضات الجوية كما أن اتحاد الرياضات الجوية لعب دوراً كبيراً في تعزيز هذه الرياضة حتى أصبحت دبي محطة عالمية للرياضات الجوية.

وأضاف: «إقامة البطولة في 3 إمارات، فكرة صائبة يشكر عليها الاتحاد خاصة المرحلة الأخيرة في حتا، ونتمنى أن تكون حتا مهبطاً رئيسياً للرياضات الجوية في المستقبل، وسنواصل دعمنا للبطولة في هذه النسخة والنسخ المقبلة».