فتح باب التسجيل لألعاب دورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة

الشارقة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، ينظم مجلس الشارقة الرياضي دورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة على شاطئ مدينة كلباء خلال الفترة من 16_24 نوفمبر الجاري، وتتابع اللجنة المنظمة عملية التسجيل في الألعاب المختلفة التي تتضمنها الدورة وبالتنسيق مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية، حيث تتواصل الترتيبات لإخراج الحدث بشكل مميز فنياً وتنظيمياً يمثل امتداداً لنجاح النسختين السابقتين.

تتضمن الدورة ألعاب كرة القدم الشاطئية الكرة الطائرة الشاطئية ولعبة كرة السلة «3×3» والترايثلون، والريشة الطائرة، بجانب ألعاب الدفاع عن النفس «التايكواندو، الكاراتيه، الجودو، الجو جيستو، المصارعة الشاطئية» ويتم التسجيل من خلال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الألعاب المائية «الدراجات المائية، الكاياك» مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالإضافة إلى الفعاليات والألعاب المصاحبة.

وأشار عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة المنظمة للدورة إلى أنه سعيدين بالتجاوب والاقبال المميز من الفرق واللاعبين على حد سواءً للمشاركة في النسخة الثالثة من الدورة، حيث تمضي الترتيبات على قدم وساق مع بدء التسجيل في مختلف الألعاب، ونتطلع إلى منافسات قوية وشريفة في المسابقات، والتي تضم عدداً من الشروط والأحكام تم وضعها بالتنسيق مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية منها: قيام كل اتحاد وطني بإدارة البطولة الخاصة باللعبة التي تتبع له وتحديد النتائج، على أن يتم اعتماد نتائج الألعاب من قبل اللجنة الفنية للدورة، كما أنه يكون لكل لاعب بطاقة مشاركة حسب اللعبة ويحق له المشاركة في ثلاث ألعاب كحد أقصى، كما لا يجوز مشاركة وتسجيل أي لاعب بعد بدء المسابقات.

أضاف: هنالك العديد من التوصيات والمقترحات التي ستسهم في تعزيز صورة الدورة في هذه النسخة من أجل تقديم عمل يليق بطموحاتنا ويرضي الرياضيين في الإمارة بشكل عام وأهل كلباء الجميلة بشكل خاص، حيث تعد الدورة حدثاً سنوياً يترقبه الجميع في كلباء بشغف لما له من جذب رياضي واجتماعي وترفيهي للعائلات وأجواء رائعة على مدى الأيام السبعة التي تقام فيها البطولة، وكل ذلك بحرص من مجلس الشارقة الرياضي على الاهتمام بأدق التفاصيل التي تقود إلى إخراج حدث مبهر في كل النواحي.