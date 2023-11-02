اختبار صعب للهلال في غياب نيمار



الرياض (أ ف ب)

يبحث الهلال عن الابتعاد في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يخوض اختباراً صعباً على أرض الفتح رابع الترتيب، فيما يأمل الاتحاد حامل اللقب وقف نزف النقاط عندما يلاقي الشباب الجريح، الجمعة في المرحلة 12 من الدوري السعودي لكرة القدم.

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يصطدم الهلال، الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري، مع الفتح المنتشي من أربعة انتصارات توالياً في الدوري، قبل سقوطه أخيراً في كأس الملك أمام الشباب.

ويبتعد الهلال بفارق أربع نقاط عن غريمه النصر أقرب مطارديه، وهو يملك أقوى دفاع (8)، وثاني أفضل هجوم (30).

وفيما بدأ «الزعيم» يستعيد مستوياته الكبيرة، يغيب عنه نجمه البرازيلي نيمار حتى نهاية الموسم بعد اصابته بالرباط الصليبي لركبته. لكنه يمتلك لاعبين مميزين أمثال البرازيلي مالكوم، الصربيين الكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو.

وستكون المباراة الأولى في الدوري لنجمه سالم الدوسري، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا.

في المقابل، يفتقد الفتح مهاجمه دجانيني تافاريس من الرأس الأخضر بسبب الإصابة، لكنه في المقابل قد يستعيد نجمه الجزائري سفيان بن دبكة في حال اكتمال جاهزيته.

ويضم الفتح أسماء مميزة أمثال المغربيين مروان سعدان ومراد باتنا، والبلجيكي جايسون ديناير، الأرميني لوكاس زيلارايان والإسباني كريستيان تيو.

ويبحث الاتحاد ومضيفه الشباب عن استعادة نغمة الفوز والعودة للمسار الصحيح، عندما يلتقيان على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وبعد اخفاقه بتحقيق الفوز في آخر أربع مباريات (خسارة وثلاث تعادلات)، تراجع الاتحاد إلى المركز السادس بفارق ثماني نقاط عن الهلال، فيما اكتفى الشباب بثلاثة انتصارات وضعته في المركز الحادي عشر المخيب، بعد مشكلاته الإدارية مطلع الموسم.

وتنفّست تشكيلة المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الصعداء، بعد عبور الفيحاء بثلاثية في مسابقة الكأس.

يعوّل «العميد» على قائده الفرنسي كريم بنزيمة، هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، البرازيليين إيجور كورنادو ومارسيلو غروهي ورومارينيو داسيلفا والفرنسي نغولو كانتي.

ومازال الشباب يواصل نتائجه المتواضعة في الدوري، آخرها الخسارة أمام أبها المهدد بالهبوط 1-2، قبل أن ينجح في تجاوز عقبة الفتح 2-1 في مسابقة كأس الملك ويتأهل للدور ربع النهائي.

ويضم الشباب أسماء مميزة أمثال قائده الأرجنتيني إيفر بانيجا، حارسه الكوري كيم-سيونج جيو، الكولومبي جغوستافو كويّار، البلجيكي يانيك كاراسكو، المغربي رومان سايس والبرازيلي كارلوس جونيور.