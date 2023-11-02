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الرياضة

الفارسي بطل تحدي سيح السلم للقدرة

الفارسي بطل تحدي سيح السلم للقدرة
2 نوفمبر 2023 18:00

محمد حسن (دبي)
أهدى الفارس منصور سعيد الفارسي إسطبلات «إم آر إم» لقب سباق تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 119 كم أول سباقات الموسم بمدينة دبي الدولية للقدرة الذي أقيم اليوم، بمشاركة 125 فارساً وفارسة.
ونجح بطل السباق على صهوة «تاتارين» بإشراف المدرب إسماعيل محمد، في تحقيق اللقب بعد تدرجه خلال المراحل المختلفة، قاطعاً المسافة الكلية للسباق بزمن وقدره 4:25:05 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 26.9 كلم/ ساعة.
وجاء في المركز الثاني الفارس عبد الله العامري على صهوة «أباندومس روكبيلي» لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً وقدره 4:25:08 ساعة، وذهب المركز الثالث لإسطبلات جميرا عن طريق خلف أحمد الغيث على صهوة «فوج تريو» بزمن وقدره 4:25:45 ساعة.
وعقب انتهاء السباق قام اللواء خبير دكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية، بتتويج البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث.
وفضلاً عن الكؤوس، خصصت جوائز مالية للفائزين، حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم.
وأشاد محمد عيسى العظب بانطلاقة الموسم بمدينة دبي الدولية للقدرة من خلال سباق تحدي سيح السلم، مشيراً إلى أنه من السباقات المفتوحة ضمن مجموعة متنوعة من برنامج مدينة دبي الدولية.

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سيح السلم
مدينة دبي الدولية للقدرة
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