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الرياضة

مضمار جبل علي يدشن موسمه بـ «مهرجان الافتتاح»

مضمار جبل علي يدشن موسمه بـ «مهرجان الافتتاح»
2 نوفمبر 2023 18:00

عصام السيد (دبي)
عقدت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، مؤتمراً صحافياً، كشفت فيه عن تفاصيل موسم المضمار الأصفر الذي ينطلق أولى سباقاته يوم غد السبت، برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتم التطرق خلال المؤتمر، إلى تفاصيل السباق الأول الذي يتضمن 7 أشواط أبرزها شوط (كأس الوثبة ستاليونز) المخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وشوط (كأس شادويل)، وتبلغ اجمالي الجوائز المرصودة للحفل 470 ألف درهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا في المضمار الأصفر، بحضور محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، وعمر مكي مدير بنك دبي التجاري، ومحمد خليفة بن دسمال المدير التنفيذي لمجموعة بن دسمال، وجون هايد ممثل شادويل، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وياسر مبروك ممثل هيئة الامارات لسباق الخيل.
وفي بداية المؤتمر رحب محمد الأحمد بجميع شركاء مضمار جبل علي من الشركات الراعية والجهات الإعلامية، وقال: أولاً نشكر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مؤسس مضمار جبل علي على دعمه المتواصل، حيث تنطلق الأمسية الأولى تحت مسمى «مهرجان يوم الافتتاح».
وعبر محمد بن خليفة بن دسمال المدير التنفيذي للشركة عن فخر واعتزاز كشريك راعي للسباقات في مضمار جبل علي.
وتقدمت لارا صوايا بالشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لإتاحة الفرصة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لأول مرة في مضمار جبل علي، وسيرعى المهرجان 7 سباقات لكأس الوثبة ستاليونز في مضمار جبل علي هذا الموسم.
وهنأ المدرب وممثل شادويل جون هايد الشيخة حصة بنت حمدان بمناسبة تتويج شادويل بلقب الملاك في موسم السباقات البريطاني الأخير.

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