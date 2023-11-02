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الرياضة

هذا اللاعب سيفوز بجائزة الكرة الذهبية مرات عديدة!!

هذا اللاعب سيفوز بجائزة الكرة الذهبية مرات عديدة!!
2 نوفمبر 2023 18:34


باريس (أ ف ب)
رأى الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، أن كيليان مبابي «سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية»، وذلك بعد ثلاثة أيام من حصول المهاجم الدولي على المركز الثالث في الترتيب النهائي للجائزة الفردية المرموقة خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي والنروجي إرلينج هالاند.
ورداً على سؤال في مؤتمر صحفي بمقر النادي الباريسي حول فرص مبابي في الفوز بهذه الجائزة يوماً ما، أجاب مدرب إسبانيا السابق «الفوز بالكرات الذهبية، بالإضافة إلى ما يقدّمه اللاعب على المستوى الفردي - وبالنسبة لكيليان، هذا هو الحد الأقصى، يجب أن يحصل على الألقاب على مستوى النادي والمنتخب الوطني».
وأضاف إنريكي «في باريس سان جرمان نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن، ولاعب مثل كيليان، أنا متأكد من أنه سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية».
فاز ميسي، المتوج بلقب كأس العالم في قطر مع منتخب بلاده والذي غادر سان جرمان هذا الصيف، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الاثنين في باريس متفوّقاً على كل من هالاند المتوج بثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي الموسم الماضي ومبابي. 

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