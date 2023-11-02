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الرياضة

«ركبة دي ليخت» مؤلمة للغاية

«ركبة دي ليخت» مؤلمة للغاية
2 نوفمبر 2023 18:44

 
برلين (أ ف ب)
تعرّض دفاع بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، لنكسة جديدة، مع إعلانه عن غياب الهولندي ماتيس دي ليخت «للفترة الراهنة» بسبب إصابة في ركبته، ولم يحدّد الفريق البافاري مدة غياب اللاعب الدولي الشاب وسيفتقده بايرن في المباريات المقبلة.
ويحلّ بايرن على غريمه بوروسيا دورتموند السبت المقبل في موقعة منتظرة، وأصيب دي ليخت (24 عاماً) بركبته اليمنى، خلال المباراة التي خسرها بايرن أمام ساربروكن من الدرجة الثالثة في كأس ألمانيا مساء الأربعاء.
أمسك دي ليخت الذي كان عائداً من إصابة مماثلة، بركبته في الدقيقة 19، فخرج واستبدل لاحقاً منتصف الشوط الاول.
وعاد لاعب الوسط يوزوا كيميش إلى مركز قلب الدفاع، إذ يملك بايرن لاعباً وحيداً جاهزاً لها المركز هو الكوري الجنوبي كيم مين-جاي، وغاب الفرنسي دايو أوباميكانو عن آخر أربع مباريات بسبب إصابة عضلية بفخذه، وقد عاود التمارين أخيراً.
وأكّد مدرب بايرن توماس توخل بعد المباراة أن الإصابة وقعت في الركبة عينها لدي ليخت «وهي مؤلمة للغاية».
وللمرة الثالثة في اربع سنوات، يودّع بايرن من الدور الثاني في مسابقة الكأس.
يحتل بطل الدوري عشرين مرة المركز الثاني في البوندسليجا، بفارق نقطتين وراء باير ليفركوزن، ولم يخسر مواجهة مع دورتموند منذ 2018. 

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