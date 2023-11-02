رودريجو «ملكي» حتى 2028



مدريد (رويترز)



أعلن ريال مدريد تمديد عقد مهاجمه البرازيلي رودريجو حتى 2028، وانضم المهاجم البالغ عمره 22 عاما إلى ريال مدريد قادما من سانتوس البرازيلي عام 2019 حين كان عمره 18 عاما، وسجل 39 هدفا خلال 179 مباراة وفاز بثمانية ألقاب من بينها لقبان للدوري الإسباني ولقب لكل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه على الإنترنت «توصل ريال مدريد ورودريجو لاتفاق لتمديد عقد اللاعب للاستمرار مع النادي حتى 30 يونيو 2028».

ولعب رودريجو دورا رئيسيا في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه عام 2022 بعدما سجل أهدافا حاسمة في مباريات خروج المغلوب للبطولة القارية وأحرز هدفين في الفوز 2-1 على أوساسونا في نهائي كأس الملك الموسم الماضي.