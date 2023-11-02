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الرياضة

الجزيرة والشارقة.. «نقطة واحدة لا تكفي»

الجزيرة والشارقة.. «نقطة واحدة لا تكفي»
2 نوفمبر 2023 19:08

أبوظبي (الاتحاد)
تعادل الجزيرة والشارقة 1-1 في افتتاح الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، سجل علي مبخوت للجزيرة في الدقيقة 41، وتعادل للشارقة المدافع عبدالله إدريس في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 91، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 11 نقطة، ويصل الشارقة إلى النقطة 13.
جاءت المباراة متوسطة المستوى، وخلال الربع ساعة الأول كانت الكرة محصورة في وسط الملعب، حيث لعب كل طرف بحذر شديد دفاعاً وهجوماً، وكانت أخطر الفرص في الدقيقة 18 من تحرك كايو لوكاس الذي استلم الكرة وسدد كرة قوية تصدى لها علي خصيف ببراعة.
ونجح علي مبخوت في استقبال كرة عرضية في الدقيقة 41 وضعها بمنتهى الهدوء على يسار عادل الحوسني معلناً تقدم «فخر أبوظبي» في الشوط الأول.
هاجم الشارقة في الشوط الثاني وكاد أن يخطف هدف التعادل في أكثر من مناسبة، وكانت حالة التركيز الدفاعي جيدة بالجزيرة بقيادة خليفة الحمادي وكريم ركيك في قلب الدفاع، وبالطرفين زايد سلطان، وعبدالله إدريس، وحاول «فخر أبوظبي» فرض أسلوبه على الملعب بالاستحواذ لأطول فترة على الكرة من خلال تحركات وتمريرات عبدالله رمضان وفرناندو ومامادو كوليبالي.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سدد ماريجا كرة لترتطم بالمدافع عبدالله إدريس وتسكن شباك علي خصيف لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

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