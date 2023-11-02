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الرياضة

إيسايلا: الفوز الأول طموح عجمان أمام الوحدة

إيسايلا: الفوز الأول طموح عجمان أمام الوحدة
2 نوفمبر 2023 21:12

 
رضا سليم (دبي) 
قال الروماني دانيال إيسايلا مدرب فريق عجمان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الوحدة في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين يوم السبت: «أرى إصرار وعزيمة ورد فعل إيجابي من اللاعبين رغم أننا لم نحقق الفوز في أية مباراة حتى الآن، وهو ما يبعث التفاؤل لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوحدة، ونأمل أن نحقق الفوز الأول». 
وأضاف: الغيابات غير محددة حتى الآن، ولكن هناك جلسة مع الجهاز الطبي لمعرفة من سيكون جاهزا للعب، خاصة أن الإصابات بسيطة لدى عدد من اللاعبين، مشيرا إلى أن الارتباك ليس موجوداً بين اللاعبين، وبالفعل هناك ضغط كبير على اللاعبين خاصة أن الفريق لا يحقق الفوز، ومن الجيد أن يكون هناك ضغط إيجابي في التعامل مع المباريات، ويزيد من حماس اللاعبين.
وحول توقف الدوري، قال: التوقف مفيد للفرق التي بها إصابات ولكن بشكل عام التوقف سلبي خاصة أن الفرق تلعب مباريات وتزيد من المستوى والتوقف يؤثر بالسلب على المستوى الفني للاعب وأيضا الفريق بشكل عام، وعلينا التعامل مع التوقف، والتأقلم عليها. 
وقال ناصر عبدالهادي لاعب الفريق: التحضيرات عالية بحثا عن الفوز الأول وكانت رغبتنا كبيرة في تحقيق الفوز على الوصل والبطائح في آخر مباراتين، ودائما نطمح في العلامة الكاملة وستكون هذه المباراة انطلاقة جديدة للبرتقالي.
وأضاف: الفريق مر بظروف تغيير الجهاز الفني وكانت لدينا عزيمة أن تكون مباراة الوصل الماضية هي بداية عودة الانتصارات إلا أن الفريق لم يخسر في آخر مباراتين بعدما تعادل مع الوصل ثم البطائح، ونأمل أن نستعيد نغمة الانتصارات مع الفريق في هذه الجولة.

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