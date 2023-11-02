أجواء حماسية في ثاني أيام عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت الأجواء الحماسية والأداء القوي في ثاني أيام منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو ضمن فعاليات النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

ولليوم الثاني على التوالي مثّل الحضور الجماهيري الكبير عنوانا للتميز والإبهار، ودافعا قويا للاعبين واللاعبات لتقديم مستويات قوية في منافسات البطولة التي تستضيفها صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

وتواصلت فعاليات المهرجان بمنافسات الأطفال والبراعم والأشبال، من بنين وبنات يمثلون الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو: «شكّلت منافسات مهرجان أبوظبي العالمي كرنفالا عالميا بامتياز، وملتقى لأبرز المواهب الصاعدة من الجيل الجديد لعشاق اللعبة، للتنافس في أجواء جماهيرية غير مسبوقة، حيث قدموا أداء فنيا رفيعا، كشف عن مواهبهم، مدفوعين بالحماس والهتافات والتشجيع المتواصل من أفراد أسرهم وذويهم الذين امتلأت بهم المدرجات».

وأضاف: «تخصيص اول يومين من النسخة (15) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو لمنافسات المهرجان يعكس حرص الاتحاد على الاستثمار الأمثل في أبطال المستقبل، وتوفير منصة مثالية لهم للتنافس والإبداع واستنهاض طاقاتهم. ولا شك أن حجم المشاركة القياسية في المهرجان، والتفاعل الجماهيري الكبير مع أجواء المنافسات، يحمل دلالات عدة على الارتباط الوثيق باللعبة من قبل مختلف الشرائح المجتمعية».



وتابع: «يوفر المهرجان منصة نموذجية للكثير من البراعم نحو الاحتراف، تساهم في صقل مواهبهم ونقل تجربتهم إلى العالمية، عبر الاحتكاك والتنافس مع لاعبين أقوياء توافدوا من جميع أنحاء العالم، كما تتيح أمامهم فرصة إثبات الذات والتميز والإبداع على البساط وتحقيق طموحهم وأهدافهم في ترسيخ مسيرة احترافية متميزة».

وأشاد الشامسي بوعي الأسر والعائلات من مختلف الجنسيات بأهمية رياضة الجو جيتسو وانعكاساتها الإيجابية العديدة على شخصيات أبنائهم، ومساهمتهم القيّمة في تعزيز انتشار الرياضة بين النشء وإتقانها واتخاذها أسلوب حياة.

ولفت إلى أن مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو نجح بكل اقتدار في الجمع بين الطابع الرياضي والمجتمعي، ففي الوقت الذي يتفانى فيه الأبطال الصغار على تقديم أفضل أداء على البساط، تستمتع الأسر والعائلات بالأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة المرافقة للمهرجان لا سيما تلك التي يوفرها الحي الرياضي بأجوائه التفاعلية المميزة.

وقالت مارينا هوبفل، والدة فرانسيسكو ماسيدو، اللاعب الاستوني الذي يتنافس في فئة البراعم:»حضرت مع عائلتي نسخاً عديدة من بطولة أبوظبي، ولطالما أذهلنا مستوى التنظيم وعدد اللاعبين المشاركين فضلاً عن الأنشطة المرافقة المميزة المخصصة للأطفال إلى جانب مقطورات الطعام في الحي الرياضي. وهنالك العديد من المقاهي المخصصة التي تتيح للأهالي الجلوس والتحدث وبناء صداقات جديدة أثناء وجود أبنائهم في الحي الرياضي.

وتقول دانة النقبي من نادي الجزيرة الحائزة على ذهبية فئة الأشبال وزن 63 كجم: فخورة بتحقيق هذا الإنجاز في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو لأنها تمثل محطة مهمة للغاية في مسيرتي الرياضية، كما منحني ذلك مزيداً من الثقة بقدراتي ودافعاً لمواصلة جهودي وتدريباتي لتحقيق طموحاتي وتسطير مسيرة احترافية مميزة.

ويقول أشوك كومار، والد جيشنو كومار الذي يشارك في فئة الأشبال: يشارك ولدي للمرة الثانية في المنافسات ولطالما كانت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو من أبرز البطولات على مستوى العالم. ويسرنا دوماً حضور جميع الفعاليات التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لأنهم يظهرون براعة لا مثيل لها في تنظيم جميع فعالياتهم، وخاصة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تجمع تحت سقفها نخبة لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم.

بدوره قال البولندي بوريس بيساريك من أكاديمية شيكمات إنترناشيونال«الأمريكية الذي حقق ذهبية الأشبال وزن 55 كجم: يسرني إحراز الفوز والحصول على الميدالية الذهبية ولا سيما في هذه البطولة الرائعة وأمام أفراد أسرتي.

وأضاف:لعل أكثر ما يميز بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو هو التطور المستمر، ففي كل مشاركة لي أجد أشياء جديدة ومبهرة.