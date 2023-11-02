«الحبتور للبادل» تدشن النسخة الأولى

دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات النسخة الأولى من بطولة الحبتور للبادل تنس التي ينظمها مركز الحبتور الرياضي بملاعب الحبتور سيتي وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين، يتنافسون على المراكز الأولى.

وأعرب حبتور الحبتور المشرف العام على البطولة عن سعادته بإقامة النسخة الأولى من البطولة في «مركز الحبتور الرياضي» بدبي، ووجه الشكر إلى محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور راعي البطولة، وإلى مجموعة الحبتور على حرصها بتنظيم مثل هذه الأحداث ضمن واجبها المجتمعي ودعمها للشباب من الجنسين مشيداً بالبداية الرائعة التي شهدها اليوم الافتتاحي والمنافسات المثيرة تؤكد أن البطولة بدأت عملاقة، وسيكتب لها النجاح كمثيلاتها من الأحداث التي تنظمها مجموعة الحبتور مثل التنس والبولو والفروسية.