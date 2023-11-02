الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يختبر صدارة «دوري 21» أمام الوصل «الرابع»

«الزعيم» احتفل بتعزيز الصدارة بخماسية أمام «الصقور» (الاتحاد)
3 نوفمبر 2023 01:42

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الإمبراطور» يهزم «الحُمى» من أجل «القمة»
الانتهاء من تقليم أشجار الغاف في «جبل حفيت السكنية»

يختبر العين صدارته لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، برصيد 16 نقطة، في مواجهة ضيفه الوصل «الرابع» مساء اليوم على استاد خليفة بن زايد، في واجهة افتتاح «الجولة السابعة»، والتي تشهد مواجهة الشارقة «السابع» أمام ضيفه الجزيرة «الثالث» على استاد خالد بن محمد بالإمارة الباسمة.
وتتواصل الجولة، السبت، بمباريات حتا والإمارات، البطائح والنصر، شباب الأهلي واتحاد كلباء، على أن تختتم الأحد بمباراتي خورفكان وبني ياس، الوحدة وعجمان.
ويتسلح شباب «الزعيم» في المواجهة أمام ضيفه «الإمبراطور»، بالأفضلية على صعيد النقاط برصيد 16 نقطة، علاوة على كونه الفريق الأقوى هجوماً برصيد 21 هدفاً، والأفضل دفاعاً بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف في 6 مباريات.
في المقابل، يعتمد الوصل الخاسر في الجولة الماضية أمام حتا 0-2، على جهود نجمه الفرنسي من أصل جزائري أسامة عمار «19 عاماً»، والذي يتصدر قائمة هدافي «دوري 21» برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع البرازيلي ماتيوس ليما مهاجم شباب الأهلي، فيما يبرز في قائمة هدافي «الزعيم» عيسى خلفان وله 4 أهداف بعدما احتفل بـ«الهاتريك» في مباراة الجولة الماضية أمام الإمارات 5-1.
وعلى استاد خالد بن محمد بالشارقة، تبدو الفرصة مواتية أمام الجزيرة «ثالث الترتيب» برصيد 12 نقطة، لاقتناص الوصافة مؤقتاً، في مواجهة مضيفه «الملك» الساعي بدوره لاقتحام «مربع الصدارة»، بعدما ارتقى إلى «المركز السابع» بنهاية الجولة الماضية برصيد 10 نقاط، بفوزه على مضيفه بني ياس 2-0.
وتكتسي «الجولة السابعة» أهمية خاصة للفرق المتنافسة على الصدارة كونها تسبق «التوقف الثالث» لمشوار الدوري، والذي يستمر من نهاية الجولة مساء الأحد وحتى 24 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع «أيام الفيفا» ومباراتي «الأبيض» أمام ضيفه منتخب النيبال في 16 نوفمبر الجاري، ومضيفه البحرين يوم 21 نوفمبر، ضمن الجولتين الأولى والثانية في الدور الثاني للمجموعة الثامنة للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

دوري تحت 21
العين
الوصل
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©