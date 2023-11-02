العين يختبر صدارة «دوري 21» أمام الوصل «الرابع»

دبي (الاتحاد)

يختبر العين صدارته لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، برصيد 16 نقطة، في مواجهة ضيفه الوصل «الرابع» مساء اليوم على استاد خليفة بن زايد، في واجهة افتتاح «الجولة السابعة»، والتي تشهد مواجهة الشارقة «السابع» أمام ضيفه الجزيرة «الثالث» على استاد خالد بن محمد بالإمارة الباسمة.

وتتواصل الجولة، السبت، بمباريات حتا والإمارات، البطائح والنصر، شباب الأهلي واتحاد كلباء، على أن تختتم الأحد بمباراتي خورفكان وبني ياس، الوحدة وعجمان.

ويتسلح شباب «الزعيم» في المواجهة أمام ضيفه «الإمبراطور»، بالأفضلية على صعيد النقاط برصيد 16 نقطة، علاوة على كونه الفريق الأقوى هجوماً برصيد 21 هدفاً، والأفضل دفاعاً بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف في 6 مباريات.

في المقابل، يعتمد الوصل الخاسر في الجولة الماضية أمام حتا 0-2، على جهود نجمه الفرنسي من أصل جزائري أسامة عمار «19 عاماً»، والذي يتصدر قائمة هدافي «دوري 21» برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع البرازيلي ماتيوس ليما مهاجم شباب الأهلي، فيما يبرز في قائمة هدافي «الزعيم» عيسى خلفان وله 4 أهداف بعدما احتفل بـ«الهاتريك» في مباراة الجولة الماضية أمام الإمارات 5-1.

وعلى استاد خالد بن محمد بالشارقة، تبدو الفرصة مواتية أمام الجزيرة «ثالث الترتيب» برصيد 12 نقطة، لاقتناص الوصافة مؤقتاً، في مواجهة مضيفه «الملك» الساعي بدوره لاقتحام «مربع الصدارة»، بعدما ارتقى إلى «المركز السابع» بنهاية الجولة الماضية برصيد 10 نقاط، بفوزه على مضيفه بني ياس 2-0.

وتكتسي «الجولة السابعة» أهمية خاصة للفرق المتنافسة على الصدارة كونها تسبق «التوقف الثالث» لمشوار الدوري، والذي يستمر من نهاية الجولة مساء الأحد وحتى 24 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع «أيام الفيفا» ومباراتي «الأبيض» أمام ضيفه منتخب النيبال في 16 نوفمبر الجاري، ومضيفه البحرين يوم 21 نوفمبر، ضمن الجولتين الأولى والثانية في الدور الثاني للمجموعة الثامنة للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.