«رغبة التعويض» تُشعل مواجهات «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تحفز رغبة تعويض النقاط المهدرة، أطراف مواجهات الليلة في ثاني أيام الجولة السابعة» من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما غابت ذاكرة الانتصارات عن الأندية الست التي تتبارى اليوم في مواجهات الجولة الماضية، بتعادل شباب الأهلي والنصر 3-3، والبطائح أمام ضيفه عجمان 1-1، فيما تكبد حتا خسارة قاسية أمام الوصل 0-5، واتحاد كلباء أمام مضيفه الوحدة 1-2، والامارات أمام العين 1-3.

ويشهد اليوم الثاني للجولة السابعة الليلة، مواجهات النصر «الثامن» برصيد 7 نقاط أمام ضيفه البطائح «السابع» بـ 8 نقاط، ويستقبل الإمارات «الثاني عشر» برصيد 5 نقاط، على ملعبه برأس الخيمة ضيفه حتا الأخير من دون رصيد، ويلتقي اتحاد كلباء «العاشر» بسبع نقاط ضيفه شباب الأهلي «الثالث» وله 14 نقطة.

ويبحث «العميد» عن النصر الأول في المواجهات المباشرة أمام ضيفه «الراقي» مساء اليوم على استاد آل مكتوم، وستكون مباراة الليلة الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، بعد التعادل 2-2 وفوز البطائح 2-0 في مواجهتي الموسم الماضي 2022-2023.

ويستعيد «الأزرق»، الذي نجح في حصد 7 نقاط كاملة في آخر ثلاث جولات على التوالي بالفوز على حتا 3-0، والعين 1-0، قبل التعادل أمام شباب الأهلي 3-3، جهود الثلاثي حمدان الكمالي، عبدالعزيز صنقور، وسعود عبدالرزاق الغائبين عن مباراة «الديربي» بداعي «شروط الإعارة».

ويحتضن ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة، «قمة القاع»، التي تجمع «الصقور» صاحب المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط، أمام ضيفه «الإعصار» الأخير والساعي لفوزه الأول في الدوري، ويستعيد الفريقان في مباراة الليلة ذكرى آخر مواجهة جمعتهما في «دوري المحترفين» منذ 5 مواسم في 2017-2018.

وينشد «الصقور» في مباراة الليلة استعادة ذاكرة الفوز على ملعبه في «دوري المحترفين»، والغائبة في آخر 6 مباريات منذ آخر انتصار أمام خورفكان 2-1 في «الجولة 19» لموسم 2021-2022، في الوقت، الذي فشل فيه حتا تجنب الخسارة خارج قواعده في آخر 9 مباريات، منذ التعادل السلبي أمام مضيفه اتحاد كلباء في «الجولة 12» لموسم 2020-2021.

ويرفع اتحاد كلباء في المباراة أمام ضيفه شباب الأهلي، «شارة التحدي» بحثاً عن أول فوز في مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، والتي يتفوق فيها «الفرسان» من دون خسارة بالفوز 10 مباريات، مقابل التعادل في 6 قبل مباراة الليلة، ويعد «النمور» واحداً من بين 5 فرق لم يخسر أمامها شباب الأهلي مطلقاً إلى جانب خورفكان، حتا، العروبة، والبطائح.

ولن تكون مهمة «النمور» في البحث عن فوزه الثالث في الدوري سهلة في مواجهة «الفرسان» الساعي بدوره لإيقاف نزف النقاط المهدرة بالتعادل في مباراتين على التوالي أمام الجزيرة 1-1، والنصر 3-3 في الطريق نحو المنافسة على الصدارة، وتزيد الغيابات المؤثرة في صفوف «أصحاب الأرض» من الصعوبات في الخروج بنتيجة إيجابية، ويفتقد «النمور» لجهود 6 لاعبين دفعة واحدة في مباراة الليلة وهم دانيل بيسا، فيليب كيش للإيقاف، مهدي قايدي، سلطان عادل، كايو إدواردو، جوستافو سيلفا «شرط الإعارة».



%50 انتصارات «الإعصار»

يتفوق حتا نسبياً في المواجهات المباشرة أمام الإمارات في «دوري المحترفين»، بعدما حقق الفوز في مباراتين من أصل 4 جمعت الفريقين، بنسبة نجاح 50%، في الوقت الذي حقق «الصقور» الفوز في مباراة، وحسم التعادل المواجهة الأخيرة في 2018.



«الثالثة» طموح «الراقي»

ينشد البطائح الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري في مواجهة مضيفه «العميد»، بعدما حصد 4 نقاط في آخر جولتين بالفوز على خورفكان 3-1، وتعادل مع عجمان 1-1، ولم يسبق لـ «الراقي» أن حافظ على سجله خالياً من الخسارة في ثلاث مباريات على التوالي في الدوري.



«خارج المنطقة» سلاح «النمور» و«الفرسان»

يتصدر فريقا اتحاد كلباء وشباب الأهلي قبل مباراة الليلة على ملعب الأول، قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء، برصيد 4 أهداف للفرسان، مقابل 3 للنمور، وإجمالاً سجل شباب الأهلي 30 هدفاً في مرمى كلباء في «دوري المحترفين»، مقابل 10 لهجوم الأخير.