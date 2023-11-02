3 أشواط مثيرة في السباق الأول للخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي ليوا الرياضي، السباق الأول للخيول العربية الأصيلة، وذلك في ميدان الخيول في مدينة زايد، وبمشاركة كبيرة واسعة لأبناء منطقة الظفرة وملاك الخيول، وعلى مدار 3 أشواط مختلفة.

وجاء الشوط الأول لمسافة 1400 متر، وحقق من خلاله «زينهم» للمالك سيف عشير علي، وحل ثانياً الخيل «إف السنا»، للمالك راشد سعيد المزروعي وثالثاً «مشاكس الشهامة» للمالك سعيد الشامسي، وفي الشوط الثاني 1400 متر، تمكن الخيل «سفير» لأحمد محمد المحيربي من إحراز المركز الأول، وثانياً الخيل «ميمون» لسيف عشير علي، وثالثاً «شامان الحصن» لغدير عبدالله المنصوري، وفي الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، حل في المركز الأول الخيل «سحابة» لمالكه سهيل سالمين المزروعي، وثانياً «سطام الوثبة» لمحمد مبخوت المنصوري، وثالثاً «حيزوم» لأحمد فن المحيربي.

وجاءت تفاصيل السباق الأول كي تعلن عن الموسم القوي لنادي ليوا الرياضي للخيول العربية الأصيلة، والذي سيمتد حتى نهاية الموسم في أبريل المقبل، وتعتبر سباقات الخيول العربية الأصيلة من السباقات المهمة للملاك في الظفرة وتحظى بمحبة واهتمام كبير وإقبال على المشاركة.

توج الفائزين في الختام سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارية في النادي، وسعيد المهيري وعلي الظاهري ممثلا مجلس أبوظبي الرياضي.