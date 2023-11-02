مواجهات قوية لخيول الإمارات في افتتاح «البريدرز كب»

محمد حسن (دبي)

تنطلق مساء اليوم فعاليات النسخة الـ 40 من سباق البريدرز كب بمضمار سانتا أنيتا بولاية كاليفورنيا، الذي يتألف من 14 سباقاً ويستمر لمدة يومين وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 31 مليون دولار.

وتبرز من خيول الإمارات نجمة جودلفين «موج»، بإشراف سعيد بن سرور، بطلة الـ 1000 جينيز البريطاني، في سباق بريدرز كب مايل، بعد نجاحها في انتزاع سباق كأس كوين إليزابيث الثانية للمهرات للفئة الأولى في أول مشاركاتها الأميركية بمضمار كينلاند. وتواجه «موج» رفيقها في الشعار «ماستر أوف ذا سيز»، بإشراف شارلي أبلبي، الفائز بسباق وودباين مايل للفئة الأولى في كندا في سبتمبر الماضي، قبل أن يحل بالمركز الثاني في سباق كولمور تيرف مايل ستيكس بمضمار كينلاند.

كما يتوقع أن ينافس في السباق المخضرم «كاسا كريد»، بإشراف وليام مووت، صاحب المركز الخامس في سباق القوز سبرنت أمسية كأس دبي العالمي.

ويسعى نجم شادويل «مستهدف»، بإشراف جون وثيدي جوسدن، لإنهاء مسيرته في سباق بريدرز كب تيرف للفئة الأولى، حيث سيركض على مسافة الميل ونصف الميل للمرة الأولى منذ مشاركته في سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك في أمسية كأس دبي العالمي 2023.

ويضم الشوط عدداً من نجوم أمسية كأس دبي العالمي الموسم الماضي، حيث يشارك «بروم»، بإشراف المخضرم إيدان أوبراين، الفائز بسباق دبي غولد كب، والجواد الياباني شهريار الفائز بسباق لونجين دبي شيماء كلاسيك في العام 2022، لكن الترشيحات العالمية يتصدرها «أوجست رودان» الفائز بأربعة ألقاب من الفئة الأولى.

ويدافع نجم جودلفين «كوديز ويش» عن لقب بريدرز كب ديرت مايل للفئة، وربما تكون هذه المشاركة الأخيرة له أيضاً قبل يتحول إلى فحل للإنتاج، وتم تأكيد عدم مشاركة وصيف كأس دبي العالمي «ألجيرز» الفائز بالجولتين الأولى والثانية من تحدي آل مكتوم، بسبب تعرضه لإصابة خفيفة في القدم.