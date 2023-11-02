«دريان» يواجه «فرنش دودي» في مضمار العين

عصام السيد (العين)

يستضيف مضمار العين حفل سباقه الثاني مساء اليوم، ويتألف من 7 أشواط، خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة ماعدا الشوط الأول، الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة للحفل 490 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1800 متر (شروط) 7 خيول قوية، أبرزها صاحب التصنيف الأعلى البالغ 115 رطلاً «دريان» لياس للسباقات وهو بطل دبي كحيلة كلاسيك في العام 2021، ويواجه طموح «آر بي فرينش دودي» لبايرلي للسباقات صاحب التصنيف البالغ 102، والفائز في مضمار العين، ومن الخيول التي يتوقع ان تنافس بقوة ثنائي إسطبلات العجبان «أوس» و«أكسفورد»، بجانب «مادور».

وتستهل الأمسية بشوط تكافؤ للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر، وأبرز المتحدين «أنتولد سيكريت» الفائز في آخر مشاركة له، لكنه يواجه تحدي قوي بوجود «عنيزة» الفائز مرتين بمضمار العين، وهناك «ون فيجن» الذي سبق له الفوز من قبل.

ويقود «غسان» لمزرعة العين ترشيحات الشوط الثاني «تكافؤ» لمسافة 2000 متر، من واقع فوزه الكاسح نهاية الموسم الماضي، ويواجه خيول قوية مثل الأعلى تصنيفاً «أونلي سموك» لإسطبلات العجبان، و«حكيم» لإسطبلات الأصايل، الفائز في آخر مشاركة بذات المسافة والمضمار، بجانب «لؤي» لياس للسباقات، و«إتش دو ناكري» للإسطبلات الوطنية.

ويشهد الشوط الرابع مشاركة 10 خيول وخصص للخيول عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر، تبرز منها «جراتيس»، التي تسعى لتحقيق فوزها الثاني خلال السباق الذي يشهد مشاركة «أصلان الريف» الوصيف في آخر مشاركة بذات المضمار، كما تنافس أيضاً الفرس «محمودة».

وتشارك في الشوط الثالث المخصص للخيول عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر، مجموعة من الخيول المبتدئة التي لم يسبق لها الفوز، ويسعى «ويل باور» لتحقيق فوزه الأول من واقع أدائه في آخر مشاركة قبل أسبوع بذات المسافة، ولا يمكن تجاهل كل من «فهد الوثبة»، و«آر بي فري بيرد».

بمشاركة 6 خيول في مقدمتها ثنائي المدرب النيادي «إس دبليو الباهر» و«سهيلة لاست ون» بجانب «أير فورس منصور» يشتد التنافس في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة.

ويبرز كل من «وسام»، و«شروق الوثبة»، و«إيزنوجود دو كارير» في تحدي الشوط السابع والختامي المخصص للخيول المبتدئة في عمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1000 متر بمشاركة 8 خيول عربية أصيلة.