15 سباقاً في موسم نادي أبوظبي للفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد علي الشيبه، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، أن الدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، سيكون له الدور الكبير في إطلاق موسم جديد استثنائي للنادي سيتضمن أكثر من 23 فعالية منها 15 سباقاً للخيول، والتي تضم السباق الأبرز في الدولة والمنطقة، والمتمثل في سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالإضافة إلى سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما يضم برنامج الموسم 8 مسابقات في قفز الحواجز منها مسابقة قفز الحواجز فئة 4 نجوم.

وأكد الشيبة خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس، للإعلان عن تفاصيل انطلاق الموسم الجديد للنادي، إجراء عملية تطوير وتحسينات شاملة في مرافق وفعاليات النادي في إطار السعي للوصول إلى أعلى مستوى من التميز والكفاءة، كاشفاً عن عمليات تجديد وتطوير شاملة لكافة المرافق، وإضافة أخرى جديدة يجري العمل عليها لتكون جاهزة بحلول الربع الأول من العام المقبل، لغايات انطلاق موسم متميز للنادي، موضحاً أن مدرجاً جديداً سيدخل الخدمة ينضوي تحته 10 أجنحة ملكية ومجلس لكبار الشخصيات ومطعم، و310 مواقف للسيارات و130 موقفاً لكبار الزوار، فيما تضم مدرسة ركوب الخيل التي يمتد المسار فيها بطول 1 كم، مرافق تشمل مطعماً وساحة للتدريب وغرفة للإسعافات الأولية والإسطبلات، كما يضم النادي مساحات متعددة تشمل ساحة الأداء الدولية وساحة إحماء، ومطاعم ومقاهي، وصالة للألعاب الرياضية، و«سبا»، بالإضافة إلى مواقف للسيارات.

وأكد المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية أن الجمهور يمثل أولوية في خطط وبرامج النادي، كاشفاً عن مساع حثيثة لتوسيع نطاق الفعاليات بهدف استقطاب العائلات محلياً وإقليمياً ودولياً، معلناً تكثيف الجهود لإبرام اتفاقيات تعاون وشراكات مع بعض العلامات التجارية البارزة.

وعن بطاقات الترشيح للجمهور، قال إنه سيتم استعمال النظام المعمول به في مضماري العين وجبل علي، وستتم مراجعة الحوافز المقدمة، ولرفع مستوى الطموح سيتم عمل كرنفال لمدة 5 أيام، وسيتم الإعلان عن مجلس الملاك لتطوير السباقات للمصلحة العامة.

وفيما يتعلق بالسباقات والمنافسات قال سعادة الشيبة: «يتميز الموسم الجديد بتنظيم دقيق ومتميز»، مشيراً إلى التعاون البناء مع اتحاد الفروسية وهيئة الإمارات لسباق الخيل.

ولفت إلى أن النادي سيواصل خططه التطويرية لضمان تجربة متميزة للجمهور الزائر، جنباً إلى جنب مع تطوير السباقات، وتحديث منظومة التسجيل وتجهيز المنطقة المجاورة للنادي، وفقاً لأعلى المعايير وبصورة تلائم كافة المشاركين والزوار، مجدداً التزام النادي بتحقيق نجاح كبير في الموسم الجديد، وتقديم صورة مميزة من التنظيم لجميع المسابقات والفعاليات، انطلاقاً من دوره المحوري وخبرته الطويلة في استضافة الفعاليات.

وأعرب الشيبة عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه اللامحدود واهتمامه المتواصل برياضة الفروسية، وهو ما كان له عظيم الأثر في الإنجازات التي تحققت على كافة الأصعدة والتي تعد رياضة الفروسية أبرزها، مشيراً إلى أن رعاية واهتمام سموه يمثل دافعاً لهم في نادي أبوظبي للفروسية، للعمل والسعي إلى تطوير هذه الرياضة بالصورة المشرفة التي تليق باسم ومكانة دولة الإمارات.