سلطان النيادي يُلهم ناشئي الجو جيتسو

أبوظبي (وام)

أكد عدد من ناشئي الجو جيتسو، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أصبح مصدر إلهام، وحافزاً لهم خلال مشاركتهم في مهرجان «البراعم والناشئين للجوجيتسو»، والمقام حالياً ضمن النسخة الـ15 من بطولة «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»، في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية.

وكان النيادي كشف عن شغفه، وممارسته رياضة الجو جيتسو، خلال وجوده في الفضاء الفترة الماضية، حيث إنه يحمل الحزام البنفسجي، وبعث النيادي عدة رسائل عن أهمية اللعبة في تطوير القدرات البدنية، وخصص اتحاد الإمارات للجو جيتسو، صورة ضوئية بارزة للنيادي، في صالة النزالات بمبادلة أرينا.

وقال لاعب الجو جيتسو ناصر المصعبي، المتوج بذهبية وزن 37 كجم: «أعرف جيداً أن سلطان النيادي يمارس الجو جيتسو، أصبح مصدر إلهام وحافزاً كبيراً لي ولزملائي في رياضة الجو جيتسو، ووصوله لهذه المكانة يحتاج للياقة بدنية عالية، والجو جيتسو يعطي الفرصة لتحقيق ذلك».

وأكد محمد عبد الجبار العولقي لاعب نادي الشارقة لرياضيات الدفاع عن النفس، والمتوج أيضاً بالميدالية الذهبية أن النيادي بما حققه من إنجاز ساهم في إعطاء القوة والدافع له لتحقيق الأفضل في الجو جيتسو.

وقالت اليازية مظفر الأحبابي، المتوجة بفضية وزن 75 كجم: «دائماً أبحث عن المركز الأول، والصدارة، وما حققه النيادي من الوصول للفضاء، بإنجاز إماراتي جديد، كان دافعاً لي طوال الوقت، ليكون قدوة في مشواري مع اللعبة من أجل دراسة علوم الفضاء، والصعود إليه».