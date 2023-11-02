الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جابر ويافور.. «توأم» على بساط الذهب في «عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو»

الشقيقان جابر ويافور العامري
3 نوفمبر 2023 01:42

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟

الشقيقان جابر ويافور العامري توأم جمعهما التألق على بساط النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي تقام على صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.
وحصل جابر العامري صاحب الثلاثة عشرة عاماً على ميدالية ذهبية في منافسات الناشئين، فيما حصل شقيقه يافور على فضية نفس الفئة.
وأعرب الشقيقان اللذان يلعبان لنادي الظفرة عن سعادتهما بالتتويج الأول في البطولة.
وأكدا أن المشاركة الحالية هي الثانية لهما في البطولة، حيث كانت النسخة الماضية الأولى لهما، ولم يتمكنا من الوقوف على منصات التتويج.
وقال جابر: «بدأت وشقيقي ممارسة الجو جيتسو قبل عامين، ومنذ هذا الوقت، نواصل اللعب سوياً بنادي الظفرة، ونعمل على المشاركة في مختلف البطولات، حتى نصل للجاهزية الكاملة.
وأكد عزمهما مواصلة المشوار خاصة أن الجو جيتسو ساعدتهما في تفوقهما العالمي، وقال: «لقد ساهمت اللعبة في تطوير قدراتنا البدنية، سنواصل اللعب والوقوف على منصات التتويج».
وأوضح شقيق يافور: «أشكر عائلتي ومدرستي على ما قدموه لي ولشقيقي من دعم للوصول إلى هذه المكانة، وتحقيق الإنجاز الأول في البطولة العالمية، نحن نتدرب يومياً، ونحرص على اتباع نظام غذائي خاص للحفاظ على اللياقة البدنية، وذلك بالتنسيق مع مدربنا».

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
الجو جيتسو
أبوظبي
الإمارات
عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©