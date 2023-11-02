جابر ويافور.. «توأم» على بساط الذهب في «عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو»

مصطفى الديب (أبوظبي)

الشقيقان جابر ويافور العامري توأم جمعهما التألق على بساط النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي تقام على صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وحصل جابر العامري صاحب الثلاثة عشرة عاماً على ميدالية ذهبية في منافسات الناشئين، فيما حصل شقيقه يافور على فضية نفس الفئة.

وأعرب الشقيقان اللذان يلعبان لنادي الظفرة عن سعادتهما بالتتويج الأول في البطولة.

وأكدا أن المشاركة الحالية هي الثانية لهما في البطولة، حيث كانت النسخة الماضية الأولى لهما، ولم يتمكنا من الوقوف على منصات التتويج.

وقال جابر: «بدأت وشقيقي ممارسة الجو جيتسو قبل عامين، ومنذ هذا الوقت، نواصل اللعب سوياً بنادي الظفرة، ونعمل على المشاركة في مختلف البطولات، حتى نصل للجاهزية الكاملة.

وأكد عزمهما مواصلة المشوار خاصة أن الجو جيتسو ساعدتهما في تفوقهما العالمي، وقال: «لقد ساهمت اللعبة في تطوير قدراتنا البدنية، سنواصل اللعب والوقوف على منصات التتويج».

وأوضح شقيق يافور: «أشكر عائلتي ومدرستي على ما قدموه لي ولشقيقي من دعم للوصول إلى هذه المكانة، وتحقيق الإنجاز الأول في البطولة العالمية، نحن نتدرب يومياً، ونحرص على اتباع نظام غذائي خاص للحفاظ على اللياقة البدنية، وذلك بالتنسيق مع مدربنا».