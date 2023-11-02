الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد الشرقي يلتقي لاعبي «الفجيرة للفنون القتالية»

محمد الشرقي يتوسط لاعبي ولاعبات «الفجيرة للفنون القتالية» (وام)
3 نوفمبر 2023 01:42

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية المشاركة الدولية للرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية في المسابقات والمنافسات داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لأصحاب الإنجازات من الرياضيين، إيماناً بأهمية تطوير القطاع الرياضي للدولة وتعزيز مؤشراته التنافسية على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه بالديوان الأميري، لاعبي نادي الفجيرة للفنون القتالية المشاركين في صفوف المنتخب الوطني في دورة الألعاب القتالية العالمية بالرياض، بمناسبة فوزهم بميداليات ذهبية وفضية في فريقَي المبارزة والملاكمة للمنتخب.
وهنّأ سموه اللاعبين بالفوز، مشيداً بجهود الفريق الإداري والفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية في دعم اللاعبين وتشجيعهم على المشاركة في البطولات الرياضية وتحقيق المراكز الأولى، داعياً إياهم إلى مواصلة التدريب وتطوير مهاراتهم الرياضية والوصول إلى منصات التتويج بجدارة واستحقاق.
وحصل اللاعب فارس البلوشي على ذهبية فردي وبرونزية فرق، والهيام البلوشي على برونزية فردي وذهبية فرق، ومهرة عبدالله على برونزية فردي وفضية فرق، وميرا الحمادي على ذهبية فرق، وأصيلة الزعابي على فضية فرق، ومن فريق الملاكمة حصل اللاعب حسين الشمار على ميدالية برونزية. وعبّر اللاعبون عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، وتشجيع سموّه الدائم لهم نحو تحقيق المزيد من النتائج والمراكز في المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبوشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

محمد بن حمد الشرقي
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
نادي الفجيرة للفنون القتالية
بطولة الألعاب القتالية
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©