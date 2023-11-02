«الإمبراطور».. «زعيم» الصدارة

مراد المصري (دبي)

انتزع الوصل صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين من العين، وذلك بعد فوز «الإمبراطور» على «الزعيم» 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد زعبيل في دبي وسط حضور جماهيري كبير، في افتتاح الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين. ورفع الوصل رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد العين عند 15 نقطة بالمركز الثاني.

سجل للوصل فابيو ليما في الدقيقة 23، وسفيان بوفتيني في الدقيقة 53 وكايو كانيدو في الدقيقة 80، وللعين جوسنا في الدقيقة 64.

تقدم الوصل بعد هجمة خاطفة سريعة انطلق فيها نيكولاس خمينيز ليمرر الكرة إلى فابيو ليما على حدود منطقة الجزاء، ليحول نجم «الإمبراطور» الكرة بلمسة أنيقة حلقت عالياً من فوق الحارس خالد عيسى داخل شباك العين في الدقيقة 23.

وجاء هذا الهدف من ليما الذي أقام له الوصل احتفالية خاصة قبل ضربة البداية لخوضه المباراة رقم 200 بقميص النادي في دوري المحترفين.

ألغى حكم اللقاء السلوفيني سلافكو فينسيتش هدفاً سجله أداما ديالو بسبب ارتكابه خطأ على خالد الهاشمي لاعب العين في الدقيقة 39.

دخل العين الشوط الثاني بتركيز أكبر، وقام المدرب ألفريد شرودر بتبديل مبكر بإدخال جوناتاس مكان سعيد جمعة لتنشيط الشق الهجومي، وهو الذي قام باستبداله مرة أخرى بعد مرور ربع ساعة فقط لاحقاً وإشراك جوسنا.

وكان الوصل الأكثر نجاعة في استثمار المحاولات، وهذه المرة من كرة عرضية من نيكولاس خمينيز داخل منطقة الجزاء ارتقى لها سفيان بوفتيني وحولها داخل الشباك في الدقيقة 53.

أثمرت محاولات العين المتتالية في إدراك التعادل بعد لعبة جماعية وصلت فيها الكرة إلى البديل جوسنا داخل منطقة الجزاء سددها من تحت الحارس خالد السناني في الدقيقة 64.

عاد الوصل ليوسع الفارق بعد هدف سجله البديل كايو كانيدو إثر تسديدة قوية بعد انطلاقة خلف المدافعين في الدقيقة 80.

وتعادل الجزيرة والشارقة 1-1 في افتتاح الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، سجل علي مبخوت للجزيرة في الدقيقة 41، وتعادل للشارقة المدافع عبدالله إدريس في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 91، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 11 نقطة، ويصل الشارقة إلى النقطة 13.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وخلال الربع ساعة الأول كانت الكرة محصورة في وسط الملعب، حيث لعب كل طرف بحذر شديد دفاعاً وهجوماً، وكانت أخطر الفرص في الدقيقة 18 من تحرك كايو لوكاس الذي استلم الكرة وسدد كرة قوية تصدى لها علي خصيف ببراعة.

ونجح علي مبخوت في استقبال كرة عرضية في الدقيقة 41 وضعها بمنتهى الهدوء على يسار عادل الحوسني معلناً تقدم «فخر أبوظبي» في الشوط الأول.

هاجم الشارقة في الشوط الثاني وكاد أن يخطف هدف التعادل في أكثر من مناسبة، وكانت حالة التركيز الدفاعي جيدة بالجزيرة بقيادة خليفة الحمادي وكريم ركيك في قلب الدفاع، وبالطرفين زايد سلطان، وعبدالله إدريس، وحاول «فخر أبوظبي» فرض أسلوبه على الملعب بالاستحواذ لأطول فترة على الكرة من خلال تحركات وتمريرات عبدالله رمضان وفرناندو ومامادو كوليبالي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سدد ماريجا كرة لترتطم بالمدافع عبدالله إدريس وتسكن شباك علي خصيف لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.