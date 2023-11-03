«الإمبراطور» يهزم «الحُمى» من أجل «القمة»

مراد المصري (دبي)

تصدر استاد زعبيل المشهد ليلة أمس بالحضور الجماهيري الكبير، الذي أسهم في تحقيق الوصل لفوز ثمين على العين 3-1، ليعتلي صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، ويستعيد «الإمبراطور» نغمة الانتصارات على «الزعيم» للمرة منذ نحو 6 سنوات، عندما تفوق عليه في الدوري لآخر مرة في أبريل 2017، والأهم أنه ألهب الطموحات من أجل المضي قدماً نحو المنافسة على اللقب بكل جدية.

ولعل واحدة من أبرز المشاهد التي كانت خفية على عشاق «الإمبراطور» في هذا الانتصار، حقيقة أن خمسة لاعبين عانوا من الحمى صبيحة هذه المواجهة، قبل أن يتجاوزوا المرض ويتحاملوا على أنفسهم للظهور بأفضل صورة في أرضية الميدان، وهم الحارس خالد السناني، سفيان بوفتيني، سالم العزيزي، كايو كانيدو وهاريس، الذي لم يتواجد أساسياً لهذا السبب، حيث كان التكاتف والروح الكبيرة من الفريق ككل من خلال الروح القتالية العالية وحصد انتصار مهم للغاية، هو ثاني أهم فوز على أحد الفرق المنافسة على اللقب، بعدما سبق له التفوق على الشارقة قبل ذلك.

وكسب الصربي ميلوش مدرب الوصل، الرهان في هذه المواجهة، من خلال اعتماده على أسلوبه ودراسة المنافس بأفضل طريقة ممكنة، حيث عرف كيف يستغل لاعبوه أخطاء لاعبي العين على أكمل وجه، ويسجلون ثلاثة أهداف كانت قابلة للزيادة، وهو الذي عبر عن تقديره لتركيز اللاعبين ووصف أنهم خاضوا أكثر مباراة استقراراً من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، وقال: «الأجواء الجماهيرية التي عشناها في هذه المواجهة هي ما يجب أن تُلعب كرة القدم فيه، الفريق أدى مباراة كبيرة على كافة الأصعدة ونجحنا بتحقيق فوز مهم قبل فترة التوقف الدولي، لكن يجب أن ندرك أننا في سباق «ماراثون» في الدوري وليس سباق 100 أو 200 متر، حالياً قطعنا نحو 25٪ بشكل جيد، لكن يجب أن نلعب كل مباراة بوقتها ونقاتل للبقاء في القمة، حيث أن هناك العديد من المنافسين الذين سيواصلون العودة، مثل الشارقة وشباب الأهلي والعين والجزيرة».

وأضاف رداً على حصوله على جائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر قبل ضربة البداية: «أنا مستعد للتنازل عن الإنجازات والجوائز الشخصية في سبيل أن حقق بطولة مع الوصل، في كرة القدم الفوز ليس مهم لكنه الأهم دائماً».

وتعرض ألفريد شرودر مدرب العين لانتقادات واسعة بسبب طريقة تعامله مع اللقاء والتغييرات في أسلوب اللعب المستمر هذا الموسم، إلى جانب غياب عدد من اللاعبين دون سبب واضح، وقال: «بالاسيوس وعمير أتزيلي هما من يتحملا مسؤولية غيابهما، أنا اخترت اللاعبين الذين فرضوا أنفسهم، ولا أعتقد أن تغيير طريقة اللعب تؤثر علينا، فقد خسرنا مباراتين فقط في نحو 14 مباراة رسمية هذا الموسم».

وحول الاستبدال الغريب للبرازيلي جوناتاس الذي شارك بديلاً بين شوطي اللقاء ثم خرج بعد ربع ساعة فقط في الدقيقة 60، قال: «المباراة كانت حماسية وجوناتاس يلعب بطاقة كبيرة وحصل على بطاقة صفراء فور مشاركته، وأخرجته لتجنب طرده».