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الرياضة

مذكرة تفاهم هولندية لدعم «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس»

مذكرة تفاهم هولندية لدعم «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس»
3 نوفمبر 2023 10:30

الشارقة (الاتحاد)
كشف أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، إبرام مذكرة تفاهم هولندية لرياضات الدفاع عن النفس، وأن النادي بصدد السعي لاستقطاب أفضل الخبراء والمدربين في رياضات الدفاع عن النفس للاستفادة من خبراتهم بتطوير لاعبي النادي ولاستكشاف وتطوير المواهب المواطنة ودعم تطلعاتها، وذلك وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
جاء ذلك خلال استقباله الهولندي رمضان درويش المصري الأصل، الخبير والمحاضر الدولي برياضة الجودو، لعمل ورش من شأنها أءن تساهم بتطوير البرنامج التدريبي انطلاقاً من خبرته الدولية.
وصف الخبير رمضان درويش البيئة التي يتمتع بها اللاعبون عموماً وممارسو الجودو بأنها بيئة مثالية ونموذجية لاستكشاف اللاعبين وتطويرهم، وقال: «ما يتمتع به النادي من عناصر التدريب الحديث يمكنه أن يكون أحد أبرز الأندية في الجودو على المستوى الإقليمي خلال سنتين تقريباً، وأبرز تلك العناصروجود مدربين أكفاء حريصين على مواكبة أساليب التدريب الحديثة عالمياً».
واستعرض الخبير درويش رمضان خلال لقائه أحمد العويس عدداً من التجارب العالمية في استكشاف اللاعبين وتطويرهم لاستثمار مواهبهم، انطلاقاً من السيرة الذاتية التي يتمتع بها إذ يُعد من أبرز المدربين في هولندا، بعد نجاحه بتدريب لاعبين تمكنوا من الفوز ببطولتي أوروبا والعالم.

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