منتخب المبارزة يشارك بـ3 لاعبات في كأس العالم للناشئات

علي معالي (دبي)

يبدأ منتخبنا الوطني لفتيات المبارزة مشواره غداً السبت، في بطولة كأس العالم للناشئات تحت 20 عاماً، التي تستضيفها مملكة البحرين، في منافسات سلاح «السابر» سيدات فردي وفرق، ويمثلنا فيها اللاعبات عفراء البلوشي، وأصيلة الزعابي، وليلى الصيعري، في رحلة جديدة لرياضة المبارزة، بعد تألقها اللافت مؤخراً في الألعاب العالمية القتالية، التي جرت في العاصمة السعودية الرياض، وتُوج فيها منتخبنا بـ 14 ميدالية، ويرافق البعثة كل من علي المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد رئيساً، ومناد غازي مدرباً.

يصل عدد اللاعبين المشاركين إلى 31 لاعبة يمثلن 11 دولة وهي، البحرين «البلد المنظم»، بلغاريا، هونج كونج، العراق، كازاخستان، أميركا، السعودية، أوزبكستان، النمسا، أستراليا، بالإضافة إلى منتخب الإمارات، وتقام البطولة تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتقام المنافسات على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.

وكان فريق سيدات السابر قد حصل على الميدالية الفضية في الألعاب العالمية القتالية مؤخراً، وتعتبر كأس العالم في البحرين خطوة جديدة في مسيرة الفتيات اللاتي قدمن مستوى مميزاً خلال الفترة الماضية، ومعنويات المنتخب بشكل عام مرتفعة في ظل النتائج الإيجابية التي تحققت في الرياض، والتي تعتبر انطلاقة جديدة للعبة المبارزة، وخضع المنتخب عقب العودة من الرياض إلى جرعات تدريبية مختلفة تحت قيادة المدرب أسامة عادل وجهازه المعاون.