السبت 4 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

3 فرق تتأهل للدور الثاني في «الحبتور للبادل»

3 فرق تتأهل للدور الثاني في «الحبتور للبادل»
3 نوفمبر 2023 12:30

 
رضا سليم (دبي) 
تأهلت 3 فرق للدور الثاني من بطولة الحبتور للبادل في نسختها الأولى التي ينظمها مركز الحبتور الرياضي بالحبتور سيتي، وتصدر المتأهلون «بادل ايه أي»، بعد فوزه على «تي سي سي»، كما فاز فريق «بادل كيه بي دي» على فريق ميدان وفريق «أي بادل» على فريق «أي اس دي».
وشهد اليوم الأول من البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المواطنين والمقيمين، من بينهم عدد كبير من لاعبي التنس الحاليين والمخضرمين، وتنص لائحة البطولة على أن يسجل كل فريق 8 لاعبين، بواقع أربعة أزواج، ويلعب كل فريق ثلاث مباريات والفائز في مباراتين يتأهل إلى المرحلة المقبلة، وتحتسب النقاط والاشواط والمجموعات كما هو الحال في التنس الأرضي.
أكد حبتور الحبتور المشرف العام على البطولة أن النجاحات الفنية والتنظيمية والإقبال غير المتوقع يفرض علينا في الفترة المقبلة مسؤوليات كبيرة لتنظيم المزيد من البطولات للجنسين ولمختلف الأعمار ورفع قيمة الجوائز، تثميناً لهذه النجاحات التي تحققت، وتتجه النية لدى اللجنة المنظمة إلى تنظيم ببطولة مماثلة للسيدات، وأخرى للاعبين الواعدين بعد الإقبال الكبير الذي شهدته بطولة الرجال. 

 

أخبار ذات صلة
«الحبتور للبادل» تدخل مرحلة النهائيات
«الحبتور للبادل» تدشن النسخة الأولى
البادل تنس
نادي الحبتور للبولو والفروسية
اتحاد البادل تنس
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
الرياضة
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
اليوم 16:30
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
التعليم والمعرفة
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
اليوم 16:28
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
الرياضة
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
اليوم 16:00
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
علوم الدار
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©