3 فرق تتأهل للدور الثاني في «الحبتور للبادل»



رضا سليم (دبي)

تأهلت 3 فرق للدور الثاني من بطولة الحبتور للبادل في نسختها الأولى التي ينظمها مركز الحبتور الرياضي بالحبتور سيتي، وتصدر المتأهلون «بادل ايه أي»، بعد فوزه على «تي سي سي»، كما فاز فريق «بادل كيه بي دي» على فريق ميدان وفريق «أي بادل» على فريق «أي اس دي».

وشهد اليوم الأول من البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المواطنين والمقيمين، من بينهم عدد كبير من لاعبي التنس الحاليين والمخضرمين، وتنص لائحة البطولة على أن يسجل كل فريق 8 لاعبين، بواقع أربعة أزواج، ويلعب كل فريق ثلاث مباريات والفائز في مباراتين يتأهل إلى المرحلة المقبلة، وتحتسب النقاط والاشواط والمجموعات كما هو الحال في التنس الأرضي.

أكد حبتور الحبتور المشرف العام على البطولة أن النجاحات الفنية والتنظيمية والإقبال غير المتوقع يفرض علينا في الفترة المقبلة مسؤوليات كبيرة لتنظيم المزيد من البطولات للجنسين ولمختلف الأعمار ورفع قيمة الجوائز، تثميناً لهذه النجاحات التي تحققت، وتتجه النية لدى اللجنة المنظمة إلى تنظيم ببطولة مماثلة للسيدات، وأخرى للاعبين الواعدين بعد الإقبال الكبير الذي شهدته بطولة الرجال.