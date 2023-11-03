«العميد» يتخطى حاجز الـ 100 في مواجهة «الملك» بدوري السلة



علي معالي (دبي)

نجح فريق النصر في تحقيق فوز مثير وكبير على الشارقة في دوري رجال السلة، ضمن الجولة الخامسة التي جرت على صالة نادي النصر، وتخطى العميد حاجز الـ 100 نقطة، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ سنوات طويلة لمصلحة «العميد» في لقاءات الفريقين، لتنتهي المباراة بنتيجة (103- 97)، بعد قمة ممتعة بين الفريقين، سيطر خلالها النصر تحت قيادة المدرب الكفء حسام الوكيل على معظم مجريات المباراة متفوقاً في الأرباع الثلاثة الأولى بنتيجة 33- 22، 22- 18، 28- 27، وكان الربع الرابع في مصلحة الملك 30- 20.

أجاد النصر تماماً، ونجح في فرض سيطرته من خلال التألق الكبير للمحترف الأميركي هاريس الذي سجل 41 نقطة، والجزائري محمد حراث بـ 33 نقطة، و9 متابعات، وهو من نقاط التحول المهمة مع النصر حتى الآن، حيث حل بديلا للصربي دراجو، ولديه تجربة احترافية مميزة، سواء في الملاعب الكويتية أو السعودية، مع ناديي الكويت والفتح، وأجاد كالمعتاد في صفوف العميد اللاعب المخضرم صالح سلطان، دفاعياً وهجومياً، وسجل 12 نقطة ومامادو نداي 10 نقاط، إضافة إلى حمد البلوشي وحسن عبدالله وفيصل محمد، وأدار المباراة الدولي محيي الدين خطاب والدولي سالم الزعابي والتركي فاتح أوغلو، وراقبها الدولي محمود رشاد.

وصل الفارق في بعض فترات المباراة إلى 20 نقطة لمصلحة النصر (66- 46)، وظهر تألق الجزائري حراث في الربع الأول، حيث كانت النتيجة 16- 8، وسجل منها 12 نقطة، وقدم هارس على مدار المباراة متعة جميلة في النقاط والمهارات ليقود العميد لانتصار مهم رفع رصيده إلى 8 نقاط من 4 مباريات، لينفرد بالوصافة خلف شباب الأهلي الذي يتصدر بـ 10 نقاط من 5 مباريات.

ولم يقدم فريق الشارقة العرض المنتظر منه، ومع ذلك أظهر أكثر من لاعب مستوى مميزاً خاصة المحترف الأميركي سكوت الذي سجل 28 نقطة، ومواطنه جونس 29 نقطة، وهي الخسارة الثانية للملك هذا الموسم، حيث كانت الأولى أمام شباب الأهلي.

وفي مباراة ثانية فاز شباب الأهلي على البطائح 88- 67 بأرباع 19- 13، 25- 18، 20- 17، 24- 19، وفي مباراة ثالثة فاز الوحدة على الظفرة 96- 81 بنتيجة أرباع 30- 22، 13- 26، 22- 25، 31- 8.