الريال يُجهز «رقم 10» لقميص مبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل شهرين من فتح سوق الانتقالات الشتوية «الميركاتو الشتوي»، بدأت تحركات الأندية في «الكواليس» وفي جميع الاتجاهات، بهدف التجهيز لعقد صفقات جديدة، أو بيع عدد من اللاعبين أو إعارتهم.. يحدث ذلك في كل الدوريات الأوروبية الكبرى التي تسعى أنديتها دائماً إلى «تجديد الدماء»، بعمليات بيع وشراء جديدة وفقاً لاحتياجاتها.

وفي إسبانيا على سبيل المثال، يضع الكبيران ريال مدريد وبرشلونة «قائمة» باحتياجات كل منهما في مختلف المراكز، وقائمة أخرى باللاعبين الذي يتم الاستغناء عنهم بالبيع أو الإعارة، غير أن أهم «الملفات» على الإطلاق، هو إعادة «مسلسل» كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى الواجهة، فالريال مازال متمسكاً بالحصول على خدمات هذا اللاعب، وجاهز فعلاً لإبرام «مسودة عقد» معه في يناير المقبل، بهدف ضمه في صيف 2024، ما لم تحدث مفاجأة غير سارة، مثلما حدث من قبل عندما خذله هذا الفرنسي الشاب وجدد عقده مع «الباريسي».

وقال فرانسيسكو بويو المذيع ببرنامج «التشيرينجيتو» الإسباني الشهير، والذي كان حارساً للمرمى في ريال مدريد سابقاً إن «الميرينجي» ينتظر بلهفة استقبال مبابي الصيف المقبل، بمجرد انتهاء عقده مع سان جيرمان.

وأضاف: في حالة مجيئه إلى «سانتياغو برنابيو» سيرتدي القميص رقم 10، الذي يرتديه في الوقت الحالي النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، والذي يُعتبرهذا الموسم هو الأخير له مع «الملكي».

وكانت الأنباء التي ترددت سابقاً تشير إلى أن مبابي سيرتدي القميص 9، الذي كان يرتديه موطنه كريم بنزيمة، الذي رحل إلى الدوري السعودي، غير أن بويو أكد بحكم علاقاته داخل ريال مدريد، إنه تم الاستقرار على ارتداء مبابي للقميص 10، الذي سيكون شاغراً بعد رحيل مودريتش.

وكان مبابي أبلغ إدارة سان جيرمان في خطاب رسمي، في بداية هذا الموسم بأنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في صيف 2024، غيرأن ناصرالخليفي رئيس النادي لم ييأس ويبذل محاولات مستميتة للإبقاء على هداف كأس العالم الأخيرة والهداف التاريخي لسان جيرمان.