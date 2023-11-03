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الرياضة

«الأريام حربة» أجمل المهرات في افتتاح «الشارقة للجواد العربي»

«الأريام حربة» أجمل المهرات في افتتاح «الشارقة للجواد العربي»
3 نوفمبر 2023 14:17

محمد حسن (الشارقة)
خطفت «الأريام حربة» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، الأضواء، خلال افتتاح مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي- بنسخته العشرين، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وسجلت «الأريام حربة» أعلى معدل من النقاط خلال منافسات اليوم الأول للمهرجان، الذي يختتم فعالياته بعد غدٍ الأحد، وحققت 93.20 نقطة، عندما تصدرت الشوط الأول القسم «أ» المخصص للمهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني «أصيلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصلت على 92.10 نقطة، فيما حلت ثالثة «نسايم العز» لمربط العز، وحققت 91.30 نقطة.
وأحرزت المركز الأول في القسم «ب» المهرة «فلك البديع» للشيخة عزة بنت سلطان بن محمد القاسمي، محققة 92.10 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «شامخة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحققت 91.80 نقطة، وجاءت في المركز الثالث «ملاين الريماس» لمربط الريماس وحصلت على 91.70.
ونالت «هميم البستان» لإسطبلات البستان صدارة شوط المهرات عمر سنتين «أ»، وحققت 91.70 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «مزن مغيدر» لراشد سيف الزعابي، وحصلت على 91.50 نقطة، وحلت في المركز الثالث «سهلة الزبير» ليوسف محمد علي الرشيد، وحققت 91.30 نقطة.
واختتمت فعاليات اليوم الأول المهرة «الأريام سحايب» لإسطبلات الأريام، بتصدرها لشوط المهرات عمر سنتين «ب»، وحققت 92.80 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ع ج راسيل» لمربط عجمان، وسجلت 92.70 نقطة، تاركة المركز الثاني لرفيقتها في المربط «ع ج كرامة» التي حققت 92.20 نقطة.

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