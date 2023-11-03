صراع ثلاثي على صدارة بطولة أبوظبي لـ «المحاربين القدامى» للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

حافظ منتخب كازاخستان للجودو على صدارته بطولة أبوظبي للمحاربين القدامى التي اختتمت مساء أمس في صالة «جامعة السوربون» برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي التي أقيمت ضمن بطولات أبوظبي العالمية الثلاث التي نظمها اتحاد الجودو تحت إشراف الاتحاد الدولي ودعم مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة.

وجاءت صدارة منتخب كازاخستان الذي شارك بـ 146 لاعباً ولاعبة برصيد 8 ميداليات ذهبية، و10 ميداليات فضية و16 ميدالية برونزية، وفي المركز الثاني منتخب البرازيل الذي شارك بـ 44 لاعباً و7 لاعبات برصيد 8 ميداليات وفضيتين و9 ميداليات برونزية، وفي المركز الثالث منتخب فرنسا الذي شارك في البطولة المفتوحة بـ 113 لاعباً، و24 لاعبة وأحرز 7 ذهبيات و8 فضيات و14 ميدالية برونزية، بينما شارك المنتخب السعودي بـ 4 لاعبين، واحتل المركز 29 في الترتيب العام برصيد ميدالية فضية أحرزها لاعبه المخضرم إبراهيم البكر، مما كفل له صدارة المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

وكانت جولة أمس الأول قد شهدت تصفيات مثيرة وقوية بين أبطال الماضي، والتي جاءت في إطار الروح الرياضية وكان لطاقم التحكيم العربي النصيب الأكبر في إدارة مباريات الجولة (الرجالية) الذي ضم 3 حكام من اتحاد الإمارات، ما ساهم في إبراز منافسات البطولة الاستثنائية التي انطلقت أول مرة في عام 1999 في كندا، فيما استضافت فرنسا أول بطولة دولية في عام 2004، وتوالت بعدها البطولات وكانت أبرزها في بروكسل التي احتضنت أول بطولات للعالم لـ (المحاربين القدامى والكاتا)، إلا أن النجاح التنظيمي والفني والمشاركة القياسية كانت في أبوظبي بشهادة الجميع.

وفي ختام الجولة قام ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، بجانب عدد من رجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة الذين شاركوا في التتويج.