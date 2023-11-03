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الرياضة

كلوب يمنح دياز «الحزين» قرار المشاركة أو الغياب!

كلوب يمنح دياز «الحزين» قرار المشاركة أو الغياب!
3 نوفمبر 2023 16:15

لندن (د ب أ)
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه منح لويس دياز حرية الاختيار بشأن المشاركة من عدمها في المباراة أمام لوتون تاون المقررة بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولا يزال والد اللاعب الكولومبي الدولي دياز مفقوداً بعد تعرضه للاختطاف قبل أيام، ورغم ما يتردد في كولومبيا حول أن والد دياز قد يجرى تحريره قريباً، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً يمر بفترة صعبة.

 

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وقال كلوب في تصريحات: «وُجد في التدريبات قبل يومين، وخضع لجلسة تدريبية أمس وسيشارك في مران الفريق، ويجب علينا الانتظار، إذا شعر بانه على ما يرام، سيتواجد هنا ويتدرب معنا، من خلال الجلسة التدريبية التي خضع لها معنا، يمكن رؤية أنه يكون على ما يرام وسط اللاعبين، ولكن يمكن أيضاً رؤية أنه لا ينام كثيراً».
وتابع:« يجب أن نرصد حالته ونتحرك بناء على ذلك، الأنباء من كولومبيا تمنحنا شيئاً من الأمل. نحن بانتظار الأخبار الجيدة حقاً ولا يمكنني قول ما سنفعله.. لكن الأمر بيده، يمكنه اختيار المشاركة أو لا، ولن أجبره على شيء».

يورجن كلوب
ليفربول
الدوري الإنجليزي
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