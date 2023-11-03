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الرياضة

«اليويفا» يشارك في تنظيم جوائز الكرة الذهبية

«اليويفا» يشارك في تنظيم جوائز الكرة الذهبية
3 نوفمبر 2023 18:32

 
لندن (رويترز)
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الجمعة أنه أبرم اتفاقاً مع مجموعة أموري للمشاركة في تنظيم جوائز الكرة الذهبية المرموقة اعتباراً من عام 2024، وستظل مجموعة أموري، المالكة لشركتي فرانس فوتبول وليكيب للإعلام، مالكة العلامة التجارية للكرة الذهبية وستواصل الإشراف على نظام التصويت حتى تحافظ على استقلاليتها.
وقال اليويفا إنه سينظم الحفل السنوي وتسويق حقوقه التجارية العالمية مع إضافة جائزتين جديدتين لأفضل مدرب للرجال والسيدات للعام، وتعني الشراكة أن جوائز اليويفا لأفضل لاعب وأفضل مدرب ستتوقف، لكن اليويفا سيواصل تقديم جائزة الرئيس بالإضافة إلى جوائز أفضل لاعب في كل بطولة من بطولاته.
وقال ألكسندر تشيفيرين رئيس اليويفا «على مدار نحو 70 عاماً، ظلت جائزة الكرة الذهبية بمثابة الجائزة الفردية المرموقة في عالم كرة القدم وهي شهادة على المهارة الاستثنائية والتفاني والتأثير لأساطير اللعبة وبصماتهم الدائمة على تاريخ الرياضة.
أضاف:«تُعتبر مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية التابعة لليويفا أعلى المراحل العالمية للاعبي النخبة، وغالباً ما تلعب دوراً حاسماً في ترشيح اللاعبين للجوائز الكبرى ومكانتهم في اللعبة، اليويفا وجائزة الكرة الذهبية مرادفان للتميز الرياضي، لذلك فإن شراكتنا ستكون مزيجاً طبيعياً من الشهرة والترابط الذي يعد بأن يكون استثنائيا».
ودخل الاتحاد الدولي (الفيفا) في شراكة مع جائزة الكرة الذهبية بين عامي 2010 و2015 قبل أن يُطلق جوائز «الأفضل» التي يتم تقديمها كل عام منذ عام 2016، وفاز ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة لأفضل لاعب في العالم يوم الاثنين الماضي، بينما حصلت أيتانا بونماتي، الفائزة بكأس العالم ولاعب وسط برشلونة، على جائزة أفضل لاعبة. 

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