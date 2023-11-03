«فخد كاسيميرو» يزيد متاعب تن هاج



لندن (أ ف ب)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الجمعة أن لاعب وسطه ومنتخب البرازيل لكرة القدم كاسيميرو سيغيب «لأسابيع عدة» بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، مما يزيد من متاعب مدربه الهولندي إريك تين هاج، وأوضح النادي في بيان أن كاسيميرو تعرض إلى الإصابة الأربعاء في الشوط الأول من المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه نيوكاسل (0-3) في ثمن نهائي مسابقة كأس الرابطة، بعد أن غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في الدوري بعد خمس هزائم في أول عشر مباريات، وسيسافرالفريق إلى لندن السبت لمواجهة فولهام في المرحلة الحادية عشرة.