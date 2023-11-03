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الرياضة

أرتيتا: انتبهوا هذه المقارنة مضيعة للوقت !!

أرتيتا: انتبهوا هذه المقارنة مضيعة للوقت !!
3 نوفمبر 2023 18:54

 
لندن (د ب أ)
أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يوجد جدوى من مقارنة الدوري الممتاز الحديث بالمواسم السابقة، حيث يرى مدرب أرسنال أن الجودة في فرق مقدمة الدوري «غير مسبوقة»، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن أرسنال يواجه نيوكاسل غداً السبت، ويعلم أن الفوز يجعل الفريق يقفز على قمة جدول الترتيب، خاصة أن توتنهام، متصدر جدول الترتيب، لن يلعب أي مباراة حتى يوم الاثنين المقبل، وتفصل فقط أربع نقاط الأندية الخمسة الأولى عن بعضها بعضاً، حيث يسعى أوناي إيمري، مدرب أرسنال السابق وأستون فيلا الحالي، لمواكبة الفرق الكبيرة مثل ليفربول، وحامل اللقب مانشستر سيتي.
ويوجد نيوكاسل في المركز السادس، ولكنه لم يخسر أي مباراة بالدوري منذ 2 سبتمبر الماضي، مع استمرار نمو الفرق التي تتنافس على التتويج باللقب. وقال أرتيتا عشية مواجهة نيوكاسل: «ما حدث في السنوات الخمس الماضية غير مسبوق».
وأضاف: «لم يحدث من قبل بالنسبة لعدد النقاط ومستوى الفرق. الآن أصبح عدد الفرق بهذا المستوى يزداد ويزداد». وأكمل: «لهذا السبب فإن المقارنة بالماضي في هذا الدور هي مضيعة للوقت. الأمر أصبح مختلفاً عما كان عليه، وهذا يضع متطلبات ما نقوم به بشكل يومي في إطار مختلف».
ولم يخسر أرسنال في أي مباراة بالدوري حتى الآن، ولكنه خسر 1/ 3 أمام ويستهام في الدور الرابع من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة. على جانب آخر، ألمح أرتيتا إلى أن المدافع بن وايت من الممكن أن يكون اللاعب الأساسي المقبل الذي يوقع على عقد جديد مع النادي. وشارك وايت في مباراته رقم مئة مع أرسنال يوم السبت بعدما انضم للفريق قادماً من برايتون في 2021، وأعرب أرتيتا عن سعادته بتطور اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً خلال فترة توليه تدريب الفريق.

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