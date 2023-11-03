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الرياضة

«الإعصار» يضرب «الصقور» بالأربعة

«الإعصار» يضرب «الصقور» بالأربعة
3 نوفمبر 2023 19:05

رضا سليم (دبي) 
حقق فريق حتا الفوز الأول له هذا الموسم بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما تغلب على منافسه فريق الإمارات بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما باستاد نادي الإمارات ضمن الجولة السابعة للمسابقة، وهي أول مباراة تشهد 3 أهداف ذاتية في تاريخ دوري المحترفين، سجل أهداف حتا خالد الأصبحي بالدقيقة 7 وسهيل عبدالله حارس الإمارات بالخطأ في مرماه بالدقيقة 10 وفهد سبيل لاعب الصقور بالخطأ في مرماه بالدقيقة 25، وميركل بالدقيقة 50، وسجل لـ«الصقور» اللاعب البديل سالم علي بالدقيقة 59، وتميمو وورو لاعب حتا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 65. 
أما عن التفاصيل، فقد بدأ الشوط الأول بمناوشات من الفريقين وأهدر ألكاسير فرصة من عرضية عمر كيتا أمام مرمى حتا، إلا أن الضيوف نجحوا في الرد سريعاً، حيث سجل جمال معروف وتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وعادت هجمات «الإعصار»، وينجح خالد الأصبحي في الدقيقة 7 في تسجيل الهدف الأول من عرضية أيمن رشوق، ليواصل حتا تألقه، وفي الدقيقة 10 من الركلة الحرة لعبها ميركل وقابلها دي ماركو رأسية اصطدمت بالقائمة ثم ارتدت من الحارس سهيل عبدالله حارس الصقور وتدخل الشباك.
حاول الإمارات العودة للمباراة، وتسابق اللاعبون في التسديد على مرمى سالم خيري الذي تصدى ببراعة لتسديدة فرانك كوم، وتشهد الدقيقة 25 الهدف الثالث لفريق حتا الذي سجله فهد سبيل بالخطأ عندما حاول إعادتها للحارس ودخلت المرمى، وفشلت محاولات الكاسير وانييستا وإسماعيل الحمادي وعمر كيتا في تسجيل أية أهداف، لينتهي الشوط الأول بتقدم حتا 3-0. 
ومع بداية الشوط الثاني ورغم تغييرات «الصقور» بدخول عمران عامر وسالم علي بدلاً من عمر كيتا وفهد سبيل إلا أن حتا واصل تحقيق المفاجآت وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 49، برأسية ألكسندر ميركل، ويعود الصقور عن طريق البديل سالم علي الذي سجل الهدف الأول بالدقيقة 59، وتستمر صحوة الصقور بالهدف الثاني بالدقيقة 65 عن طريق تميمو وورو بالخطأ في مرماه، ولم تأت المواجهة بالجديد لتنتهي بفوز حتا على الإمارات 4-2. 

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