البطائح يؤكد «عقدة» النصر بثنائية

معتصم عبدالله (دبي)

أكد البطائح أفضليته في المواجهات المباشرة أمام النصر، بعدما عاد بنقاط الفوز الثلاث بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم معقل «الأزرق»، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل ثنئاية «الراقي» سيكو بابا في الدقيقة 39 والبرازيلي باولو هنريكي في الدقيقة 50، ليرفع الفريق رصيده إلى 11 نقطة ويرتقي إلى المركز السادس بالتساوي مع الجزيرة، مقابل بقاء «العميد» برصيد 7 نقاط في المركز الثامن «مؤقتاً».

ومثل الفوز على «العميد» الثاني للبطائح في «دوري المحترفين»، بعد الأول 2-0 في الدور الثاني للموسم الماضي 2022- 2023، مقابل التعادل في مباراة واحد 2-2 في الدور الأول للموسم الماضي.

وافتتح سيكو بابا التسجيل للبطائح في الدقيقة 39 مترجماً تمريرة الفارو دي اليفيرا من الجهة اليسرى، لينجح في مراوغة الدفاع والحارس ويسجل بطريقة ذكية، وهو الهدف الثاني على التوالي في سجل المالي المقيم في هجوم «الراقي» بعد الأول أمام عجمان 1-1.

وحرم القائم الأيسر لمرمى إبراهيم عيسى حارس البطائح النصر من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما ارتطمت تسديدة البرتغالي أيوري بأسفل القائم غي الدقيقة 45.

واستمرت أفضلية «الراقي» في بداية الشوط الثاني بعدما نجح البرازيلي باولو هنريكي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 50، من تسديدة ذكية بيسراه من داخل منطقة الجزاء مستفيداً من تمريرة المالي سيكو بابا صاحب الهدف الأول.