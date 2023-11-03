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الرياضة

رجبي السيدات يتأهل إلى نصف نهائي آسيا

رجبي السيدات يتأهل إلى نصف نهائي آسيا
3 نوفمبر 2023 20:17

رضا سليم (دبي) 
تأهل منتخب الرجبي للسيدات للدور نصف النهائي لكأس آسيا للسباعيات، التي تقام منافساتها في الدوحة، ويلتقي منتخبنا غداً السبت مع منتخب جوام، فيما يلتقي الهند أمام إيران ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية ويصعد البطل إلى سلسلة سباعيات آسيا.
كان منتخبنا قد تصدر المجموعة الأولى بالفوز على قطر صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 34-0، وتفوق على أوزبكستان 27-5، وعلى إيران 17-0.
وتضم البعثة 17 لاعبة، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني، برئاسة فوزية فريدون عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويتولى تدريب المنتخب أبولو بيرلني، ويساعده المدربة فيلاديلفيا أولاندو ويوسف شاكر ونزار مهران إدارياً.

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