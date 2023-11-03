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الرياضة

28 لاعباً في تشكيلة منتخبنا استعداداً لمباراتي نيبال والبحرين

28 لاعباً في تشكيلة منتخبنا استعداداً لمباراتي نيبال والبحرين
3 نوفمبر 2023 20:26


دبي (وام)
أعلن اتحاد الكرة قائمة المنتخب الوطني الأول الذي يستعد للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وضمت القائمة 28 لاعباً هم خالد عيسى وعلي خصيف ومحمد الشامسي، وحسن حمزة، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وعمر حسين هيكل، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وعبد الرحمن صالح، وعبدالله إدريس، وعلي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وحازم محمد، وماجد راشد، وعبدالله رمضان، وطحنون الزعابي، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وفابيو ليما، وعلي صالح، وعلي مبخوت، وسلطان عادل، وعيسى خلفان، وكايو كانيدو.
ويستعد المنتخب لأولى مبارياته في الدور الثاني من التصفيات أمام منتخب نيبال، 16 نوفمبر الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر، كما يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البحريني 21 نوفمبر الجاري على استاد البحرين الدولي.

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