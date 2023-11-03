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الرياضة

عمر السويدي: هدفي «الذهب» في «عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو»

عمر السويدي
4 نوفمبر 2023 01:27

أبوظبي (وام)

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أكد عمر السويدي، لاعب المنتخب الوطني للجو جيتسو، جاهزيته لخوض منافسات بطولة «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»، المقامة حالياً في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة يمثلون 127 دولة.
ويحظى السويدي بسجل حافل من الإنجازات، المحلية والدولية، من بينها الحصول على ذهبية بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذهبية بطولة الألعاب العالمية للفنون القتالية بالسعودية، التي شارك فيها كمصنف أول.
وقال السويدي: «حققت العديد من الإنجازات خلال العام الحالي، ولكن ينقصني الإنجاز الكبير في عالمية أبوظبي، فهي أهم وأبرز بطولة بالنسبة ولزملائي، والاستعداد لها له طابعه الخاص».
وأضاف: «شاركت في عدد من المعسكرات بأميركا والسويد، وخضت العديد من البطولات، وكان هدفي الأساسي الاستعداد لهذه البطولة، وأستطيع تحقيق ذهبية وزن 65».
وتوجه السويدي بالشكر إلى اتحاد الجو جيتسو، الذي وفر كافة الإمكانات للوقوف على منصات التتويج.

الجو جيتسو
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
منتخب الجو جيتسو
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