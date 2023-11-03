الفريق الطبي في «عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو».. خدمة فائقة ويقظة دائمة

أبوظبي (الاتحاد)

يعد الفريق الطبي المشارك في بطولة «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»، والمقامة حالياً في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة أكثر من 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة، أحد أهم عوامل النجاح، لاسيما في ظل اليقظة الدائمة وتقديم المساعدات بشكل مستمر.

ويضم الطاقم الطبي مجموعة عمل متفاهمة بدرجة كبيرة ما بين الطبيب، والتمريض، وأخصائي العلاج الطبيعي، والمسعفين، ويعمل الفريق على مدار اليوم لمعالجة إصابات اللاعبين في المنافسات.

من جانبها، قالت ولاء الزير أخصائية طب الأسرة وأحد أعضاء الفريق الطبي، المتواجد بمنافسات البطولة إن أغلب الإصابات الواردة إلى العيادة الطبية، يتم علاجها على الفور، فيما يحتاج بعضها النقل للمستشفى، ولكن عددها ليس كبيراً، حيث تكون بسبب خلع في الكتف أو التعرض للكسر في اليد أو الساق.

وأكدت أن الطاقم الطبي يعمل على مدار الساعة لتوفير الدعم السريع لكافة اللاعبين، وتحديد الأولويات حسب نوعية الإصابة، حيث تتشابه الكثير من الإصابات، خاصة المتعلقة بالشد أو الكدمات، أو تسارع في ضربات القلب، وكلها يتم معالجتها داخل العيادة، مشيرة إلى أن الفريق لديه القدرة على التعامل مع تلك الإصابات للدراية الكاملة بكل ما يتعلق بها.