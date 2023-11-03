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الرياضة

محمد وحمدان.. «صورة الإمارات الجميلة»

محمد وحمدان.. «صورة الإمارات الجميلة»
4 نوفمبر 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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رغم أن أكبر من فيهما لم يتجاوز عامه الثالث عشر، إلا أن فكرهما تجاوز عمريهما بمراحل كثيرة، إنهما محمد وحمدان راشد الحفيتي، أصغر متطوعين في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، اللذان يقدمان كافة الخدمات لجمهور البطولة.
جاء الشقيقان مع والدهما من الفجيرة فقط من أجل التطوع وعكس الصورة الجميلة لأبناء الإمارات صغاراً وكباراً.
يقول محمد راشد الشقيق الأكبر وصاحب الثلاثة عشرة عاماً: «لقد جئنا من الفجيرة بشكل خاص وبمنتهى الحب والسعادة من أجل التطوع للعمل في خدمة الجماهير». وأضاف: «نحن ننظم دخول الجماهير ونقدم لهم الخدمات والاحتياجات، كما أننا رغم صغر سننا نمنع أي مشاحنات داخل الحي الرياضي وخارجه»، مشيراً إلى أنه سعيد للغاية بعكس الصورة الجميلة للإمارات.
أما محمد شقيقه الأصغر وصاحب 11 ربيعاً فقد أكد أنه جاء من الفجيرة ليعكس ثقافة وتحضر أبناء الإمارات منذ الصغر، مؤكداً أن والدهما هو من علمهما هذه العادات، وهو من اقترح عليهما التطوع، ووافقا على الفوز.
واتفق الثنائي على الاستمتاع بما يقدماه من عمل تطوعي يصب في صالح خدمة الوطن في هذا المحفل الرياضي الكبير.

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
أبوظبي
عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
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