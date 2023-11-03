المواهب العالمية تتألق في بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم الأول من منافسات فئة الناشئين في النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، نزالات حافلة بالقوة والتشويق والحماس.

وقدم لاعبو الجو جيتسو من فئة الناشئين أداء قوياً ومميزاً في منافسات اليوم وسط إقبال جماهيري ملأ المدرجات، فيما ساهمت هتافات المشجعين في تحفيز اللاعبين وشحذ هممهم لتقديم مستويات فنية متقنة والتنافس على ذهب البطولة في عاصمة الجو جيتسو العالمية.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وسارة إبراهيم شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، وخالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان بالإنابة.

استهلت فئة الناشئين بنين من حملة الأحزمة الرمادي والأخضر والأصفر والبرتقالي والأزرق والبنفسجي منافسات اليوم ممن يمثلون الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم وسط تألق كبير للاعبي الأندية والأكاديميات المحلية. وعلى صعيد النتائج ذهبت الصدارة إلى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، فيما حل لاعبو أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثاني، ونادي العين ثالثاً.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «تواصل بطولة أبوظبي العالمية ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كموطن عالمي للعبة، ونجاحها في توفير منصة نموذجية تستقطب أفضل المواهب الناشئة على مستوى العالم للتنافس على أرض أبوظبي، ولعل الأمر اللافت يكمن في مشاركة كبيرة للأكاديميات من خارج الدولة، لا سيما من دول مثل البرازيل وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والولايات المتحدة والأردن وكازاخستان وكندا والمملكة العربية السعودية والكويت، بعضها شارك في نسخ سابقة من البطولة والبعض الآخر يشاركون للمرة الأولى حرصاً منهم على التواجد في الحدث الأبرز على خريطة الجو جيتسو العالمية».

وأشاد بالأداء القوي للاعبين الإماراتيين ما يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به الأندية والأكاديميات المحلية في تأهيل وإعداد اللاعبين واللاعبات وتجهيزهم للمنافسة على أعلى المستويات، بالاعتماد على أفضل الأجهزة التدريبية والفنية على مستوى العالم، مؤكداً أن نتائج المنافسات تعكس هذا الواقع المميز وامتلاك الدولة قاعدة راسخة من الشباب القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات في المستقبل.

وأضاف: «نترقب الكثير من المنافسات الشيّقة في الأيام القادمة مع قرب انطلاق مسابقات فئات الهواة والأساتذة والمحترفين، مع نخبة من نجوم العالم للمنافسة على لقب بطولة الجو جيتسو الأكبر عالمياً».

وأعربت جورجيانا مولنار والدة اللاعب الروماني فاسيلي مولنار من أكاديمية «أبسولوتو بي بي جي» في رومانيا عن سعادتها برؤية ولدها يتنافس ويتألق في النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، مبدية إعجابها بالأجواء التنافسية الفريدة للبطولة وفرص الاحتكاك المهمة التي توفرها للاعبين.

ووصف البرازيلي أرثر سوزا «حزام أخضر» من أكاديمية جرايسي بارا في البرازيل الذي أحرز الميدالية الذهبية عن فئة الناشئين وزن 78 كجم فوزه بأنه نتيجة للتدريب المستمر والمواظبة على التمارين والإصرار والمثابرة، وهي من أهم القيم المرتبطة برياضة الجو جيتسو، وأهدى إنجازه إلى العائلة والأصدقاء ولجميع من وفر له الدعم في مسيرته التي لا تزال في البدايات.



ذهبية غالية

عبر حمدان محمد النجار، «حزام أصفر» من نادي الشارقة لرياضات الدفاع، عن فرحته بتحقيق الميدالية الذهبية في منافسات الناشئين لوزن 42 كجم، مهدياً هذا الإنجاز للدولة، كما تقدم بالشكر إلى القيادة الرشيدة وإلى اتحاد اللعبة وأسرته والجماهير العريضة التي ساعدته على تحقيق هذا الإنجاز في البطولة الأهم على ساحة الجو جيتسو العالمية.



منافسات اليوم

تستعد ناشئات الجو جيتسو لخوض غمار منافسات فئة الناشئين - البنات ممن يحملون فئات الأحزمة الرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق غداً في رابع أيام النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.



برنامج البطولة

يتضمن جدول منافسات البطولة في الأيام المقبلة منافسات الناشئات اليوم، والهواة الأحد، والأساتذة يومي 6 و7 نوفمبر، ونزالات فئة المحترفين أيام 8 و9 و 10 نوفمبر، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو مساء 11 نوفمبر.